Коул Энтони: «Донован Митчелл и Джарретт Аллен уничтожают нас»

Коул Энтони подчеркнул основные проблемы «Орландо».

«Постоянной проблемой в этих первых играх был ранний рывок Донована Митчелла, который набирает что-то вроде 15-ти очков в первых четвертях. Он обеспечивает команде искру. Так что мы должны сдержать его. Потом мы уже неплохо справляемся, но этот ранний успех заводит весь «Кливленд». Он и на протяжении всей игры уничтожают нас. Сколько там у него? 18 подборов в среднем? Он подбирает больше, чем вся наша команда. Дело не только в «больших». Вина лежит и на защитниках, мы должны заставить его убраться из краски», – рассказал защитник «Мэджик».

« » проигрывает 0-2 в серии с «Кавальерс». Впереди у них два домашних матча.

Защитник Донован Митчелл набирает 26,5 очка, 5 подборов и 3,5 передачи в среднем в первых двух играх плей-офф.

На счету центрового «Кливленда» Джарретта Аллена 16 очков и 19 подборов, 6 из них в нападении, 2 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем.