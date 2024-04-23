Джейлен Саггс травмировал колено, но вернулся и доиграл матч против «Кливленда»

Теги травмы Кливленд Орландо НБА НБА плей-офф Джейлен Саггс Баскетбол

Джейлен Саггс травмировал колено во 2-м матче серии с «Кавальерс».

Защитник «Орландо» получил повреждение в результате столкновения с Донованом Митчеллом в первой четверти. Он провел некоторое время на паркете, а затем отправился в раздевалку с посторонней помощью, так как не мог полноценно наступать на травмированную ногу.

Позже Саггс вернулся в игру. За 29 минут он набрал 9 очков, 6 подборов и 5 передач.

«Со мной все нормально. Я смог доиграть до конца.

Будет здорово вернуться домой и пару дней посвятить реабилитации. Мы играем в четверг в 19 часов, я буду готов», – заявил Саггс.

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