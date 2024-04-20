Донован Митчелл набрал 30 очков. «Кливленд» повел 1-0 в серии с «Орландо»

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«Кливленд» обыграл «Орландо» в 1-м матче серии 1-го раунда плей-офф (97:83).

Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков. Лидер хозяев реализовал 11 из 21 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 5 из 5 с линии штрафных, а также сделал 3 передачи, 3 перехвата, 2 подбора и 4 потери за 36 минут на паркете.

Джарретт Аллен добавил 16 очков и 18 подборов, Эван Мобли – 16 очков и 11 подборов, Дариус Гарлэнд – 14 очков и 8 передач.

Лучшими в составе «Мэджик» стали Паоло Банкеро (24 очка, 7 подборов, 5 передач, 9 потерь) и Франц Вагнер (18 очков, 7 подборов).

Второй матч серии состоится в понедельник, 22 апреля.

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