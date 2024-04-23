Джарретт Аллен – третий игрок в истории «Кавальерс», сделавший 20 подборов в матче плей-офф
Джарретт Аллен набрал 16 очков и 20 подборов во 2-м матче серии против «Орландо».
Аллен стал третьим игроком в истории «Кавальерс», который сделал 20+ подборов в матче плей-офф. Ранее этого удавалось только Кевину Лаву (21) и Брэду Догерти (20).
«Это очень много значит. Хорошая компания», – отметил после игры Аллен.
«Кавальерс» обыграли «Мэджик» со счетом 96:86 и повели 2-0 в серии первого раунда плей-офф.