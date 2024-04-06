Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. УГМК – «Самара», МБА примет «Енисей»
Сегодня пройдут три матча плей-офф женской Премьер-лиги.
УГМК в Екатеринбурге примет «Самару», столичная МБА сыграет с красноярским «Енисеем», оренбургская «Надежда» встретится с «Никой» из Сыктывкара.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Вторые и третьи матчи
НАДЕЖДА – НИКА
6 апреля. 15:00
Счет в серии – 1-1
УГМК – Самара
6 апреля. 15:00
УГМК ведет в серии – 1-0
МБА – Енисей
6 апреля. 16:00
МБА ведет в серии – 1-0
В турнире за 11-12 места «Нефтяник» в Омске играет с новосибирским «Динамо».
Турнир за 11-12 места
Нефтяник – Динамо Новосибирск
6 апреля. 9:00
Положение команд: Нефтяник – 6-24, Динамо Новосибирск – 6-24, Динамо Москва – 2-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.