Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. УГМК – «Самара», МБА примет «Енисей»

Теги результаты УГМК жен Надежда жен Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Енисей жен МБА жен Ника жен Самара жен Нефтяник жен Баскетбол

Сегодня пройдут три матча плей-офф женской Премьер-лиги.

УГМК в Екатеринбурге примет «Самару», столичная МБА сыграет с красноярским «Енисеем», оренбургская «Надежда» встретится с «Никой» из Сыктывкара.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые и третьи матчи

НАДЕЖДА – НИКА

6 апреля. 15:00

Счет в серии – 1-1

УГМК – Самара

6 апреля. 15:00

УГМК ведет в серии – 1-0

МБА – Енисей

6 апреля. 16:00

МБА ведет в серии – 1-0

В турнире за 11-12 места «Нефтяник» в Омске играет с новосибирским «Динамо».

Турнир за 11-12 места

Нефтяник – Динамо Новосибирск

6 апреля. 9:00

Положение команд: Нефтяник – 6-24, Динамо Новосибирск – 6-24, Динамо Москва – 2-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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