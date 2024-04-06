Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/4 финала. УГМК – «Самара», МБА примет «Енисей»

Сегодня пройдут три матча плей-офф женской Премьер-лиги.

УГМК в Екатеринбурге примет « », столичная МБА сыграет с красноярским « », оренбургская « » встретится с « » из Сыктывкара.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Вторые и третьи матчи

НАДЕЖДА – НИКА

6 апреля. 15:00

Счет в серии – 1-1

УГМК – Самара

6 апреля. 15:00

УГМК ведет в серии – 1-0

МБА – Енисей

6 апреля. 16:00

МБА ведет в серии – 1-0

В турнире за 11-12 места «Нефтяник» в Омске играет с новосибирским «Динамо».

Турнир за 11-12 места

Нефтяник – Динамо Новосибирск

6 апреля. 9:00

Положение команд: Нефтяник – 6-24, – 6-24, Динамо Москва – 2-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.