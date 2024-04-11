Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. УГМК сыграет с МБА, курское «Динамо» встретится с «Никой» и другие матчи

Сегодня начнутся серии 1/2 финала плей-офф женской Премьер-лиги.

УГМК встретится с МБА. Курское «Динамо» сыграет с « ».

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Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

УГМК – МБА

11 апреля. 17:00

– Ника

11 апреля. 18:45

1/2 финала за 5-8 места (до двух побед)

энд К –

11 апреля. 18:00

Самара –

11 апреля. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.