Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. УГМК сыграет с МБА, курское «Динамо» встретится с «Никой» и другие матчи
Сегодня начнутся серии 1/2 финала плей-офф женской Премьер-лиги.
УГМК встретится с МБА. Курское «Динамо» сыграет с «Никой».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
УГМК – МБА
11 апреля. 17:00
Динамо Курск – Ника
11 апреля. 18:45
1/2 финала за 5-8 места (до двух побед)
Спарта энд К – Надежда
11 апреля. 18:00
Самара – Енисей
11 апреля. 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.