Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. «Ника» примет курское «Динамо», МБА встретится с УГМК

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Сегодня состоятся вторые матчи серий 1/2 финала плей-офф женской Премьер-лиги.

В Сыктывкаре «Ника» примет курское «Динамо», столичная МБА дома встретится с екатеринбургским УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Вторые матчи

НИКА – ДИНАМО КУРСК 

15 апреля. 18:30

«Динамо» ведет в серии – 1-0

МБА – УГМК

15 апреля. 19:30

УГМК ведет в серии – 1-0

1/2 финала за 5-8 места (до двух побед)

Вторые матчи

ЕНИСЕЙ – САМАРА 

15 апреля. 15:00

«Енисей» ведет в серии – 1-0

НАДЕЖДА – СПАРТА ЭНД К 

15 апреля. 17:00

«Надежда» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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