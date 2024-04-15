Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. «Ника» примет курское «Динамо», МБА встретится с УГМК

Сегодня состоятся вторые матчи серий 1/2 финала плей-офф женской Премьер-лиги.

В Сыктывкаре « » примет курское « », столичная МБА дома встретится с екатеринбургским УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Вторые матчи

НИКА – ДИНАМО КУРСК

15 апреля. 18:30

«Динамо» ведет в серии – 1-0

МБА – УГМК

15 апреля. 19:30

УГМК ведет в серии – 1-0

1/2 финала за 5-8 места (до двух побед)

Вторые матчи

ЕНИСЕЙ – САМАРА

15 апреля. 15:00

« » ведет в серии – 1-0

НАДЕЖДА – СПАРТА ЭНД К

15 апреля. 17:00

« » ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.