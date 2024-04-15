Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. «Ника» примет курское «Динамо», МБА встретится с УГМК
Сегодня состоятся вторые матчи серий 1/2 финала плей-офф женской Премьер-лиги.
В Сыктывкаре «Ника» примет курское «Динамо», столичная МБА дома встретится с екатеринбургским УГМК.
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Премьер-лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Вторые матчи
НИКА – ДИНАМО КУРСК
15 апреля. 18:30
«Динамо» ведет в серии – 1-0
МБА – УГМК
15 апреля. 19:30
УГМК ведет в серии – 1-0
1/2 финала за 5-8 места (до двух побед)
Вторые матчи
ЕНИСЕЙ – САМАРА
15 апреля. 15:00
«Енисей» ведет в серии – 1-0
НАДЕЖДА – СПАРТА ЭНД К
15 апреля. 17:00
«Надежда» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.