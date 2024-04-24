Младший брат Тайриза Халибертона подвергся расовому оскорблению во время 1-го матча в Милуоки

Младший брат Тайриза Халибертона подвергся расовому оскорблению.

Инцидент произошел во время первого матча серии плей-офф «Бакс» – «Пэйсерс». Один из посетителей арены назвал брата лидера «Индианы» словом «нигер».

затронул данное происшествие во время пресс-конференции после второго матча серии.

«Недавно моего младшего брата называли на трибунах словом на букву Н. Для нашей семьи было важно решить эту проблему. И нам было важно это проговорить, потому что такое не устраивает никого в нашей семье.

Для меня важно, чтобы моя семья была здесь прямо сейчас. Младший брат хорошо справился в данной ситуации», – рассказал баскетболист.