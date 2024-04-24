Младший брат Тайриза Халибертона подвергся расовому оскорблению во время 1-го матча в Милуоки
Младший брат Тайриза Халибертона подвергся расовому оскорблению.
Инцидент произошел во время первого матча серии плей-офф «Бакс» – «Пэйсерс». Один из посетителей арены назвал брата лидера «Индианы» словом «нигер».
Халибертон затронул данное происшествие во время пресс-конференции после второго матча серии.
«Недавно моего младшего брата называли на трибунах словом на букву Н. Для нашей семьи было важно решить эту проблему. И нам было важно это проговорить, потому что такое не устраивает никого в нашей семье.
Для меня важно, чтобы моя семья была здесь прямо сейчас. Младший брат хорошо справился в данной ситуации», – рассказал баскетболист.
Б может назвать Б на букву Б (не расизм),
но назвать Н на букву Б не может (идиотизм).
Тем временем Б категорически не может назвать Н на букву Н (РАСИЗМ).
А в свою очередь Н может назвать Б на букву Б (не расизм).
Такая вот методичка