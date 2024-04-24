Младший брат Тайриза Халибертона подвергся расовому оскорблению во время 1-го матча в Милуоки

Теги происшествия Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Младший брат Тайриза Халибертона подвергся расовому оскорблению.

Инцидент произошел во время первого матча серии плей-офф «Бакс» – «Пэйсерс». Один из посетителей арены назвал брата лидера «Индианы» словом «нигер».

Халибертон затронул данное происшествие во время пресс-конференции после второго матча серии.

«Недавно моего младшего брата называли на трибунах словом на букву Н. Для нашей семьи было важно решить эту проблему. И нам было важно это проговорить, потому что такое не устраивает никого в нашей семье.

Для меня важно, чтобы моя семья была здесь прямо сейчас. Младший брат хорошо справился в данной ситуации», – рассказал баскетболист.

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6 комментариев
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Нам это зачем знать вообще?
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это его брат был рядом со Страхиньей? ах да, показалось
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Так как же он справился? Подал в суд?
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Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Верно ли я понимаю, что «нигер» оскорбительно только из уст белого? Или же если это был черный, то это оскорбительно, потому что Тайриз и брат «нигеры» лишь наполовину?
да
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Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Верно ли я понимаю, что «нигер» оскорбительно только из уст белого? Или же если это был черный, то это оскорбительно, потому что Тайриз и брат «нигеры» лишь наполовину?
Н может назвать любого словом на Н (не расизм).
Б может назвать Б на букву Б (не расизм),
но назвать Н на букву Б не может (идиотизм).
Тем временем Б категорически не может назвать Н на букву Н (РАСИЗМ).
А в свою очередь Н может назвать Б на букву Б (не расизм).

Такая вот методичка
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