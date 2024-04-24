Док Риверс: «Сегодня нам не хватало дисциплины»

Док Риверс назвал причины поражения во 2-м матче с «Индианой».

«Бакс» уступили на домашней арене со счетом 105:128, 1-1.

«У нас возникли проблемы с исполнением на чужой половине площадке. Это в итоге сказалось и на нашей защите. Так что сегодняшняя неудача в большей степени связана с нашей атакой.

Броски, которые мы совершаем – это тоже часть нашей защиты. И во второй половине нам не хватало дисциплины. Сегодня нам не хватало дисциплины», – заявил главный тренер « ».