Тайриз Халибертон: «У нас в регулярном чемпионате было веселее на арене, чем в двух последних матчах»
Тайриз Халибертон отпустил шпильку в адрес «Милуоки» и болельщиков команды.
Разыгрывающий «Индианы» заявил, что рассчитывает на активную поддержку трибун после переезда серии в Индианаполис.
Во вторник «Пэйсерс» победили «Бакс» на выезде и сравняли счет в противостоянии первого раунда – 125:108, 1-1.
«Ожидаю, что будет что-то невероятное. У нас и в регулярном чемпионате было веселее на арене, чем в двух последних матчах.
Мы ожидаем, что зрители будут активно проявлять себя. У многих хорошие ожидания от этой серии. В городе много всего происходит, особенно с нами. Мы рады вернуться», – заявил Халибертон.
Прям услада для глаз 👌
Мы ногами топ-топ