Тайриз Халибертон: «У нас в регулярном чемпионате было веселее на арене, чем в двух последних матчах»

Теги Индиана Милуоки НБА болельщики НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон отпустил шпильку в адрес «Милуоки» и болельщиков команды.

Разыгрывающий «Индианы» заявил, что рассчитывает на активную поддержку трибун после переезда серии в Индианаполис.

Во вторник «Пэйсерс» победили «Бакс» на выезде и сравняли счет в противостоянии первого раунда – 125:108, 1-1.

«Ожидаю, что будет что-то невероятное. У нас и в регулярном чемпионате было веселее на арене, чем в двух последних матчах.

Мы ожидаем, что зрители будут активно проявлять себя. У многих хорошие ожидания от этой серии. В городе много всего происходит, особенно с нами. Мы рады вернуться», – заявил Халибертон.

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6 комментариев
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Тайризу лучше бы о своем уровне игры задуматься, а не балаболить. Инди пока только Сиакамом живы, Халибертон всю игру ходил в ладоши хлопал, тоже мне мотиватор - комиссар Каталкин. :))
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Спасибо Валерию за словосочетание "отпустил шпильку")
Прям услада для глаз 👌
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Ответ NastyNay
Халибертон играет на своем уровне. То что он там сыграл получше пару месяцев в регулярке ничего не означает. Ваши ожидания - ваши проблемы как говорится )
10+10 это точно не его уровень, даже если убрать аномалию первых месяцев регулярки.))
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до сих пор помню позорную посещаемость ЧМ 2002 в Индианаполисе и пол арены аргентинцев, когда их сборная кончала с понятием Дрим Тим)
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Ответ Daishi
Тайризу лучше бы о своем уровне игры задуматься, а не балаболить. Инди пока только Сиакамом живы, Халибертон всю игру ходил в ладоши хлопал, тоже мне мотиватор - комиссар Каталкин. :))
Халибертон играет на своем уровне. То что он там сыграл получше пару месяцев в регулярке ничего не означает. Ваши ожидания - ваши проблемы как говорится )
+1
-1
0
Ответ Daishi
Тайризу лучше бы о своем уровне игры задуматься, а не балаболить. Инди пока только Сиакамом живы, Халибертон всю игру ходил в ладоши хлопал, тоже мне мотиватор - комиссар Каталкин. :))
Мы в ладоши хлоп-хлоп,
Мы ногами топ-топ
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