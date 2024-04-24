Тайриз Халибертон: «У нас в регулярном чемпионате было веселее на арене, чем в двух последних матчах»

Тайриз Халибертон отпустил шпильку в адрес «Милуоки» и болельщиков команды.

Разыгрывающий «Индианы» заявил, что рассчитывает на активную поддержку трибун после переезда серии в Индианаполис.

Во вторник «Пэйсерс» победили «Бакс» на выезде и сравняли счет в противостоянии первого раунда – 125:108, 1-1.

«Ожидаю, что будет что-то невероятное. У нас и в регулярном чемпионате было веселее на арене, чем в двух последних матчах.

Мы ожидаем, что зрители будут активно проявлять себя. У многих хорошие ожидания от этой серии. В городе много всего происходит, особенно с нами. Мы рады вернуться», – заявил .