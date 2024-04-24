Дрэймонд Грин: «Пэйсерс» рассчитаны под регулярный чемпионат. Это команда 82, а не 16 матчей»

Теги Голден Стэйт Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин считает, что «Индиане» не удастся добиться успеха в плей-офф-2024.

«Они не защищаются. Они весь год даже не пытались защищаться. Да, у них такая мощная атака. Но в плей-офф без защиты никак. Здесь нельзя просто бежать вперед. Нужно что-то показывать в позиционном нападении, исполнять. Здесь нельзя просто перебегать соперника, потому что он не будет все время терять мяч, это плей-офф.

На мой взгляд, «Пэйсерс» рассчитаны больше под регулярный чемпионат, это команда 82 матчей, не 16. Они не способны вносить серьезные изменения в то, что делают», – считает игрок «Уорриорз».

В первом раунде «Индиана» соперничает с «Милуоки», счет в серии на данный момент 1-1.

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12 комментариев
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Это ты отыграл в команде 82-х, то есть целых 83-х матчей.
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+9
Гугли снасти
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0
+4
Из семи комментариев шесть про самого Грина и ГСВ и ни одного реального возражения по тому, что он сказал про Индиану с перепиаренным Халибертоном. Молодцы, садитесь, два)))
+5
-2
+3
Пересмотрел бы 4 четверть второго матча с Оленями! Инди их там так по всей площадке щемила!
И вообще, с приходом Сиакама, это стала совсем другая команда
+2
0
+2
Кто бы говорил 🤡😂
+8
-7
+1
В целом то он прав, так что хз, че так набросились на него.
+4
-3
+1
"Здесь нельзя просто перебегать соперника, потому что он не будет все время терять мяч, это плей-офф". Финикс: подержи моё пиво, 19 потерь.
0
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0
А проход Милуоки будет считаться успехом?)
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