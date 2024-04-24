Дрэймонд Грин: «Пэйсерс» рассчитаны под регулярный чемпионат. Это команда 82, а не 16 матчей»
Дрэймонд Грин считает, что «Индиане» не удастся добиться успеха в плей-офф-2024.
«Они не защищаются. Они весь год даже не пытались защищаться. Да, у них такая мощная атака. Но в плей-офф без защиты никак. Здесь нельзя просто бежать вперед. Нужно что-то показывать в позиционном нападении, исполнять. Здесь нельзя просто перебегать соперника, потому что он не будет все время терять мяч, это плей-офф.
На мой взгляд, «Пэйсерс» рассчитаны больше под регулярный чемпионат, это команда 82 матчей, не 16. Они не способны вносить серьезные изменения в то, что делают», – считает игрок «Уорриорз».
В первом раунде «Индиана» соперничает с «Милуоки», счет в серии на данный момент 1-1.
И вообще, с приходом Сиакама, это стала совсем другая команда