Дрэймонд Грин: «Пэйсерс» рассчитаны под регулярный чемпионат. Это команда 82, а не 16 матчей»

Дрэймонд Грин считает, что «Индиане» не удастся добиться успеха в плей-офф-2024.

«Они не защищаются. Они весь год даже не пытались защищаться. Да, у них такая мощная атака. Но в плей-офф без защиты никак. Здесь нельзя просто бежать вперед. Нужно что-то показывать в позиционном нападении, исполнять. Здесь нельзя просто перебегать соперника, потому что он не будет все время терять мяч, это плей-офф.

На мой взгляд, «Пэйсерс» рассчитаны больше под регулярный чемпионат, это команда 82 матчей, не 16. Они не способны вносить серьезные изменения в то, что делают», – считает игрок «Уорриорз».

В первом раунде « » соперничает с « », счет в серии на данный момент 1-1.