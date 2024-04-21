Джоэл Эмбиид сказал, что нога сегодня в порядке

Ник Нерс поделился последней информацией о состоянии Джоэла Эмбиида.

По словам главного тренера «Филадельфии», центровой сказал ему, что сегодня нога в порядке.

Эмбиид травмировал левую ногу во время первого матча серии плей-офф против « » (104:111). Центровой «Сиксерс» вколотил мяч сверху после навеса самому себе от щита за 2:47 до конца второй четверти, после чего упал на паркет и некоторое время не мог подняться.

Лидер «Сиксерс» вернулся на площадку во второй половине и смог доиграть матч до конца.

перенес операцию на левом колене 6 февраля.