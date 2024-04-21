Джоэл Эмбиид сказал, что нога сегодня в порядке

Теги травмы Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

Ник Нерс поделился последней информацией о состоянии Джоэла Эмбиида.

 По словам главного тренера «Филадельфии», центровой сказал ему, что сегодня нога в порядке.

Эмбиид травмировал левую ногу во время первого матча серии плей-офф против «Нью-Йорка» (104:111). Центровой «Сиксерс» вколотил мяч сверху после навеса самому себе от щита за 2:47 до конца второй четверти, после чего упал на паркет и некоторое время не мог подняться.

Лидер «Сиксерс» вернулся на площадку во второй половине и смог доиграть матч до конца.

Эмбиид перенес операцию на левом колене 6 февраля.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эта нога - того кого надо нога ☝️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий