Джоэл Эмбиид о судействе в концовке 2-го матча: «Чертовски неприемлемо. Уверен, что в отчете НБА мы все узнаем»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео судьи НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Ник Нерс Тайриз Макси Баскетбол

Джоэл Эмбиид недоволен судейством в концовке матча с «Никс».

После поражения во второй игре (101:104, 0-2) в понедельник главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс заявил, что судьи проигнорировали его просьбу о тайм-ауте в одном из определяющих эпизодов встречи, когда «Нью-Йорк» совершил перехват, а Донте Дивинченцо дальним броском на последних секундах вывел свою команду вперед. Этот трехочковый в итоге стал решающим.

Лидер «Сиксерс» поддержал позицию тренера.

«Все пытались взять тайм-аут. Включая меня. Тренер возле скамейки. Но судьи не отреагировали.

Да черт с ним с этим тайм-аутом. Там еще и куча нарушений была. Чертовски неприемлемо.

У меня нет вопросов к Макси, он сделал то, что должен был. Вина на НБА. На чертовых судьях. Ненавижу связывать исход с их решениями. Но уверен, что в отчете НБА мы все узнаем.

Это неприемлемо. Макси ни в чем не виноват. Никто из нас. Мы сражались 47 минут и сколько там секунд. А потом случилось то, что нельзя считать нормой», – считает Эмбиид.

«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство.

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17 комментариев
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Уж кому кому но уж точно не тебе джоэль про судейство ныть, когда на тебе за дуновение ветра фолы свистят.
Еще и с твоим флопперством, ты пол чаще протираешь чем ребята со швабрами
+40
-5
+35
Нытик
+21
-5
+16
Процесс опять заглох
+9
-1
+8
Если Эмбиду не дали бросить 30 штрафных за матч - судей надо казнить! Это такое же правило, что и для Лейкерс, которые должны бросать в два раза больше штрафных, чем соперник!
+7
-2
+5
Ответ andrushapumba
Уж кому кому но уж точно не тебе джоэль про судейство ныть, когда на тебе за дуновение ветра фолы свистят. Еще и с твоим флопперством, ты пол чаще протираешь чем ребята со швабрами
Это конечно все так , но я тоже удивился что в концовке когда там какой то рестлинг под кольцом начался никто не свистнул
+4
-2
+2
Ответ Cosstigan
При всем уважение к Филе сами отдали, переиграли в концовке Ny, но такие тупые решения во время концовки неприемлемы, Нерсу привет(хотя он сказал, что ошиблись судьи), а хозяева бились как львы, выдрали несколько отскоков и завалил Ди Винченцо красиво!
Сегодня в спортцентре на ESPN был разбор и там показали, что Нерс действительно брал таймаут, но судьи не реагировали. Это однозначно ошибка, повлиявшая на исход матча.
+2
0
+2
При всем уважение к Филе сами отдали, переиграли в концовке Ny, но такие тупые решения во время концовки неприемлемы, Нерсу привет(хотя он сказал, что ошиблись судьи), а хозяева бились как львы, выдрали несколько отскоков и завалил Ди Винченцо красиво!
+2
0
+2
вонючий лицемер, влетающий в защей, чтобы клянчить фолы.
+7
-5
+2
Ответ Южка
ну там всё чисто было и по правилам!
Тайм-ауты не давать тоже чисто и по правилам? В концевке Никс очевидно спасли
+2
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Ответ Нейт
Сегодня в спортцентре на ESPN был разбор и там показали, что Нерс действительно брал таймаут, но судьи не реагировали. Это однозначно ошибка, повлиявшая на исход матча.
Очень жаль , что судьи отобрали у Филы победу, в концовке они ее заслужили..Макси был прекрасен в клатче.
+2
-1
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Согласен. Не могу поверить, что Брансон сбросил ядерную бомбу прямо на Мэдисон-сквер-гарден, убив всех, кто находился внутри, и судьи даже не свистнули фол
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а вот взять этот грёбаный тайм-аут до ввода мяча в игру никак что ли было?! Херли сча после драки кулаками махать
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Ответ andrushapumba
Уж кому кому но уж точно не тебе джоэль про судейство ныть, когда на тебе за дуновение ветра фолы свистят. Еще и с твоим флопперством, ты пол чаще протираешь чем ребята со швабрами
Так то в регулярке. А здесь каких-то жалких 12 штрафных. Что это? Смех, да и только. Негоже так с гражданином мира.
Жаль, что умолчал о своих 40% с игры, вот, где доминация!
+2
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Ответ reneremy13@icloud.com
Это конечно все так , но я тоже удивился что в концовке когда там какой то рестлинг под кольцом начался никто не свистнул
ну там всё чисто было и по правилам!
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Ответ Давид Agabekyan
Тайм-ауты не давать тоже чисто и по правилам? В концевке Никс очевидно спасли
Да не контролировал Макси мяч, не дадут за такое тайм-аут.

Они просить его начали только тогда, когда Макси завалился. На всех повторах видно, что Нёрс сначала поднимал руки, а когда мяч выбросили - резко их убрал. После этого началось нытьё.

При этом, никто на скамейке не возмущался в моменте.
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Ответ Грозовая Тень
Процесс опять заглох
процесс пошел по кочерге)
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Ответ Denis24
а вот взять этот грёбаный тайм-аут до ввода мяча в игру никак что ли было?! Херли сча после драки кулаками махать
Правилам много лет, Нерс их не нарушил, зачем им брать тайм-аут раньше? Пишите так, как будто дичайше правила игры не были нарушены)
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