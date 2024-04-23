Джоэл Эмбиид о судействе в концовке 2-го матча: «Чертовски неприемлемо. Уверен, что в отчете НБА мы все узнаем»

Джоэл Эмбиид недоволен судейством в концовке матча с «Никс».

После поражения во второй игре (101:104, 0-2) в понедельник главный тренер «Филадельфии» заявил, что судьи проигнорировали его просьбу о тайм-ауте в одном из определяющих эпизодов встречи, когда « » совершил перехват, а Донте Дивинченцо дальним броском на последних секундах вывел свою команду вперед. Этот трехочковый в итоге стал решающим.

Лидер «Сиксерс» поддержал позицию тренера.

«Все пытались взять тайм-аут. Включая меня. Тренер возле скамейки. Но судьи не отреагировали.

Да черт с ним с этим тайм-аутом. Там еще и куча нарушений была. Чертовски неприемлемо.

У меня нет вопросов к , он сделал то, что должен был. Вина на НБА. На чертовых судьях. Ненавижу связывать исход с их решениями. Но уверен, что в отчете мы все узнаем.

Это неприемлемо. Макси ни в чем не виноват. Никто из нас. Мы сражались 47 минут и сколько там секунд. А потом случилось то, что нельзя считать нормой», – считает .

«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство.