Джоэл Эмбиид о судействе в концовке 2-го матча: «Чертовски неприемлемо. Уверен, что в отчете НБА мы все узнаем»
Джоэл Эмбиид недоволен судейством в концовке матча с «Никс».
После поражения во второй игре (101:104, 0-2) в понедельник главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс заявил, что судьи проигнорировали его просьбу о тайм-ауте в одном из определяющих эпизодов встречи, когда «Нью-Йорк» совершил перехват, а Донте Дивинченцо дальним броском на последних секундах вывел свою команду вперед. Этот трехочковый в итоге стал решающим.
Лидер «Сиксерс» поддержал позицию тренера.
«Все пытались взять тайм-аут. Включая меня. Тренер возле скамейки. Но судьи не отреагировали.
Да черт с ним с этим тайм-аутом. Там еще и куча нарушений была. Чертовски неприемлемо.
У меня нет вопросов к Макси, он сделал то, что должен был. Вина на НБА. На чертовых судьях. Ненавижу связывать исход с их решениями. Но уверен, что в отчете НБА мы все узнаем.
Это неприемлемо. Макси ни в чем не виноват. Никто из нас. Мы сражались 47 минут и сколько там секунд. А потом случилось то, что нельзя считать нормой», – считает Эмбиид.
«Филадельфия» планирует подать жалобу на судейство.
Еще и с твоим флопперством, ты пол чаще протираешь чем ребята со швабрами
Жаль, что умолчал о своих 40% с игры, вот, где доминация!
Они просить его начали только тогда, когда Макси завалился. На всех повторах видно, что Нёрс сначала поднимал руки, а когда мяч выбросили - резко их убрал. После этого началось нытьё.
При этом, никто на скамейке не возмущался в моменте.