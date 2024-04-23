Джоэл Эмбиид о 0-2 в серии с «Никс»: «Наша команда лучше. Мы выиграем эту серию»
Джоэл Эмбиид пообещал, что «Филадельфия» пройдет «Нью-Йорк».
Серия 1-го раунда началась с двух домашних побед «Никс» – 2-0. В понедельник нью-йоркцы выиграли со счетом 104:101.
«Мы в порядке. Мы выиграем эту серию.
Мы выиграем. Знаем, что нужно исправить. Сегодня справлялись лучше, так что мы еще все исправим.
Наша команда лучше. Мы продолжим сражаться», – заявил Эмбиид после второй встречи.
Ничему людей жизнь не учит. Один решил соперника замотивировать, другой подкинул дровишек