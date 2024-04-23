Джоэл Эмбиид о 0-2 в серии с «Никс»: «Наша команда лучше. Мы выиграем эту серию»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид пообещал, что «Филадельфия» пройдет «Нью-Йорк».

Серия 1-го раунда началась с двух домашних побед «Никс» – 2-0. В понедельник нью-йоркцы выиграли со счетом 104:101.

«Мы в порядке. Мы выиграем эту серию.

Мы выиграем. Знаем, что нужно исправить. Сегодня справлялись лучше, так что мы еще все исправим.

Наша команда лучше. Мы продолжим сражаться», – заявил Эмбиид после второй встречи.

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21 комментарий
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В данной ситуации словами победу в серии не получится взять. Это не титул МВП, здесь бороться надо.
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+33
«Ну а если что, я знаю где хорошо клюет» добавил Джоэл
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Ответ Стопы Зайона
«Ну а если что, я знаю где хорошо клюет» добавил Джоэл
Если что, я всегда найду, кого обвинить)
+17
-3
+14
Не так уж Эмбид и неправ. Сегодня Фила была ничем не хуже, Никс победили чудом, ну и благодаря арбитрам, которые не дали тайм-аут Нёрсу. Все это видели, и нечего тут, говорю, как болельщик Нью-Йорка. Второй раз так не фартанёт
+15
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+11
Ответ Валерий Королёв
Если что, я всегда найду, кого обвинить)
Выигрывает всегда Эмбиид, проигрывает всегда Филадельфия)
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Ответ ELcoyoteAmigo
Фила пройдёт NY в 6
Сделал скрин
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Ответ boller_73
Чудом не чудом, но две домашние игры забрали. Теперь в идеале одну хотя бы зацепить в гостях
На большее не смею и надеяться. Знал, что серия будет жёсткой, но не думал, что настолько
+3
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Тэкс, Рида, с его "Самым лёгким соперником, Фила хотела на них попасть", я уже в закладки добавил. Гордого космополита тоже запишем.
Ничему людей жизнь не учит. Один решил соперника замотивировать, другой подкинул дровишек
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Ответ Skeleton64
Не так уж Эмбид и неправ. Сегодня Фила была ничем не хуже, Никс победили чудом, ну и благодаря арбитрам, которые не дали тайм-аут Нёрсу. Все это видели, и нечего тут, говорю, как болельщик Нью-Йорка. Второй раз так не фартанёт
Чудом не чудом, но две домашние игры забрали. Теперь в идеале одну хотя бы зацепить в гостях
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Ответ ta1ib
ЛОЛ, не словами доказывать нужно свое превосходство. ДжоДжо поучиться нужно у другого большого
другой большой один такой на весь НБА, а то и мир. не каждому дано. легко сказать "доказывай" сидя на диване
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Ответ carmelo hot sause
Сделал скрин
Если не пройдут, ты его больше не увидишь)) Как и большинство предсказателей уйдёт в тень.
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сасай
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За всю историю Фила ни разу не прошла дальше проигрывая 0-2 в серии. Посмотрим в оставшихся матчах и на твое здоровье, и за что Нерса считают хорошим тренером.
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Да что этот француз себе позволяет!
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Удачи, как говорится. Чтобы выиграть серию, Филе всей командой придется из штанов выпрыгнуть.
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Последние 2 минуты Фила играла на уровне женской сборной Удмуртского Политеха
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Да уж посторайтесь, а то очень не хочется кабачки жрать
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