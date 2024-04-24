Руди Гобер выразил желание стать знаменосцем Франции на Олимпийских играх в Париже

Руди Гобер хочет стать знаменосцем Франции на Играх в Париже.

«Конечно, я подаю заявку, всегда об этом мечтал. Это было бы невероятной честью.

Я всегда посвящал себя сборной Франции, и это новый способ представлять страну», – заявил центровой «Миннесоты».

Если заявка будет одобрена, он станет первым баскетболистом, который понесет французский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр.