Руди Гобер выразил желание стать знаменосцем Франции на Олимпийских играх в Париже

Теги Миннесота сборная Франции НБА Париж-2024 Руди Гобер олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Руди Гобер хочет стать знаменосцем Франции на Играх в Париже.

«Конечно, я подаю заявку, всегда об этом мечтал. Это было бы невероятной честью.

Я всегда посвящал себя сборной Франции, и это новый способ представлять страну», – заявил центровой «Миннесоты».

Если заявка Гобера будет одобрена, он станет первым баскетболистом, который понесет французский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр.

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10 комментариев
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Мощный спортсмен ростом 2.16 метра, несущий флаг это будет выглядеть эпично конечно
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Достойный ход, Гобер настоящий мужик и патриот своей страны, не то что Эмбиид перебежчик хренов....))
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Ответ Дядя Санжар
Достойный ход, Гобер настоящий мужик и патриот своей страны, не то что Эмбиид перебежчик хренов....))
Эмбиид вообще в Камеруне родился, в семье камерунского офицера)
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Тут должен быть Тедди Ринер однозначно
3 кратный олимпийский чемпион
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Ответ ID89
Без хейтерства, но чел даже себя защитить не может, а тут флаг нести захотел
Откуда вы взяли что он себя не может защищать?
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Ответ ID89
Без хейтерства, но чел даже себя защитить не может, а тут флаг нести захотел
Может он о команде думает, а не о животном, схватившим за шею сзади?
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Ответ ID89
Без хейтерства, но чел даже себя защитить не может, а тут флаг нести захотел
Если бы Гобер "начал защищаться" в той ситуации о который Вы упомянули, то напавший на него сзади неадекват просто обделался бы в ту же секунду. Гобер проявил себя именно как мужик, пощадив ослика......)))
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