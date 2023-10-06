«Иногда получить пощечину необходимо, чтобы стать лучше». Руди Гобер об итогах ЧМ-2023 и подготовке к Олимпиаде

Комментатор и ведущий «Взял Мяч» Дмитрий Матеранский задал вопрос центровому «Миннесоты» после победы команды над «Далласом» (111:99) в первом предсезонном матче в Абу-Даби.

– По поводу Олимпиады в следующем году. Каким будет главное испытание для Франции, особенно после таких итогов чемпионата мира?

– Нам снова нужно стать теми, кем мы были. Стать голодными с первого дня подготовки и просто играть как единое целое. Сфокусироваться на игре от защиты, как это было последние несколько лет. Это позволяло нам достигать успеха. Думаю, если будем делать это, то у нас все получится. Конечно же, не такой концовки мы хотели этим летом, но в каком-то смысле иногда получить пощечину – самая необходимая вещь, которая заставит взглянуть на себя и увидеть вещи, которые тебе нужны, чтобы стать лучше.

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