Брат Николы Йокича ударил болельщика. НБА проводит расследование

Между братьями Николы Йокича и болельщиками произошла драка.

Инцидент случился на трибуне по окончании второго матча серии первого раунда плей-офф «Наггетс» – «Лейкерс» (101:99, 2-0).

В сети появилось видео, на котором старший брат центрового «Денвера» Страхинья Йокич наносит болельщику удар кулаком по лицу.

По информации TMZ, НБА проводит расследование по поводу инцидента.