Брат Николы Йокича ударил болельщика. НБА проводит расследование
Между братьями Николы Йокича и болельщиками произошла драка.
Инцидент случился на трибуне по окончании второго матча серии первого раунда плей-офф «Наггетс» – «Лейкерс» (101:99, 2-0).
В сети появилось видео, на котором старший брат центрового «Денвера» Страхинья Йокич наносит болельщику удар кулаком по лицу.
По информации TMZ, НБА проводит расследование по поводу инцидента.
Или их настолько боятся, что даже вслух не называют их имена? 😂