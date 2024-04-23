Брат Николы Йокича ударил болельщика. НБА проводит расследование

Теги Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео болельщики Никола Йокич Баскетбол

Между братьями Николы Йокича и болельщиками произошла драка.

Инцидент случился на трибуне по окончании второго матча серии первого раунда плей-офф «Наггетс» – «Лейкерс» (101:99, 2-0).

В сети появилось видео, на котором старший брат центрового «Денвера» Страхинья Йокич наносит болельщику удар кулаком по лицу.

По информации TMZ, НБА проводит расследование по поводу инцидента.

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20 комментариев
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Вижу как лост огреб хорошего леща. Драку не вижу.
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+16
Ответ quznez
почему именно лига проводит расследование, брат Николая на контракте где-то в лиге?
Сильвер хочет узнать, как Йокичи пронесли на арену кулаки
+16
-2
+14
почему именно лига проводит расследование, брат Николая на контракте где-то в лиге?
+11
-4
+7
Жена Йокича с ребенком на руках просит остановиться.
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0
+5
Быстрый у Страхиньи релиз
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Наконец-то нормальные новости
+6
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Почему братья Йокича не на первом месте в списке тех, с кем игроки НБА не хотели бы драться? 🤔
Или их настолько боятся, что даже вслух не называют их имена? 😂
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Ответ quznez
почему именно лига проводит расследование, брат Николая на контракте где-то в лиге?
Лига организует матчи и следит за порядком.
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Посмотрим на принципиальность лиги. Любого обычного болельщика забанили бы точно
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неожиданно
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Так-то в США многие только и ждут повода чтобы в суд подать.
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Подрались?
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Забанить
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Ответ quznez
почему именно лига проводит расследование, брат Николая на контракте где-то в лиге?
Драка на трибуне на матче НБА. Хм, почему именно НБА проводит расследование 🤔
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