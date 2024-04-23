Энтони Дэвис: «Никогда не получу награду «Лучший защищающийся игрок». Лига меня не любит»

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Энтони Дэвис не попал в число номинантов на награду «Лучший защищающийся игрок».

«Я никогда не получу эту награду. Лига меня не любит.

Я лучший защитник в лиге. Я могу переключаться на игрока любой позиции. Я лучший в лиге по защите от пик-н-ролла. Я ставлю блок-шоты, я делаю подборы.

Я не знаю, что еще сделать. С меня хватит. Просто буду делать то, что должен, чтобы помогать команде побеждать и бороться за чемпионство. С индивидуальными наградами покончено», – сказал центровой «Лейкерс».

В нынешнем сезоне на награду претендуют Бэм Адебайо («Майами»), Руди Гобер («Миннесота») и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).

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26 комментариев
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лол. Так не любит, что включила в 75 лучших игроков в истории. Уж чья бы корова мычала.
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Отличное заключение после вчерашнего матча
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Тебя разматывают чувак)
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Я ставлю блок-шоту, делаю подбору 😂
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Ответ Артём Гапич
Лига не любит, судьи не любят, брови любят
его брови жаждут крови
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Ответ quznez
Антоха, хорош тут выступать. С 2018 провёл 5 сезонов у среднем по 40-50 игр, какие тебе награды? Отдыхаешь в межсезонье без физических упражнений (сам об этом вещал) - получи пол сезона травм. Как маленький, спецы точно об этом предупреждали. Потенциально лучший большой поколения, а в реале вот это вот.
Так награды присуждают за 1 конкретный сезон. В этом сезоне Дэвис сыграл 77 матчей. При чем тут 5 сезонов с 18 года?
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Ответ DeX
в целом прав, но сейчас не лучшее время, чтобы заявлять подобное, когда через тебя только что положили победный баззер. Причем Дэвис мог и получше в этом моменте сыграть
Он заявил это до второго матча
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Не верю,что после проигранного матча он мог такое ляпнуть...наверное архивное интервью
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Боже! Как же я не люблю вот это нытье от игроков НБА…
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Ну справедливости ради между уровнем влияния на защиту команды Дэвиса и Вембы - Атлантический океан
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Лига не любит, судьи не любят, брови любят
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в целом прав, но сейчас не лучшее время, чтобы заявлять подобное, когда через тебя только что положили победный баззер. Причем Дэвис мог и получше в этом моменте сыграть
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Джамал сегодня был не согласен стобой)
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Мне показалось, или слишком много "Я"?
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ты играешь с Леброном в одной команде и хочешь индивидуальные призы?? каков наглец
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Ну, в список претендентов должен был войти, это факт. Вот сам приз не заслужил, да. При всем уважении к таланту и потенциалу Вемби, ему в тройке не место, 22 победы команды обо всем говорят, чисто хайп.
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А почему-то ссылки на источник нет в новости
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Ответ DeX
в целом прав, но сейчас не лучшее время, чтобы заявлять подобное, когда через тебя только что положили победный баззер. Причем Дэвис мог и получше в этом моменте сыграть
получше сыграть - как ты это решил с дивана? чел и так больше всех в команде отыграл, очевидно Джамал быстрее и не зря менялся на Дэвиса. Это из серии предъявлять претензии Йокичу когда Ирвинг забил. так бывает
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Ответ гайка и болт
Я ставлю блок-шоту, делаю подбору 😂
Просто тире лишняя, а Шот это имя.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Боже! Как же я не люблю вот это нытье от игроков НБА…
Да, взрослые мужчины ноют как малыши.
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видали мы сегодня как через твою шикарную защиту Джамал решающий положил)
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