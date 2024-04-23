Энтони Дэвис: «Никогда не получу награду «Лучший защищающийся игрок». Лига меня не любит»

Энтони Дэвис не попал в число номинантов на награду «Лучший защищающийся игрок».

«Я никогда не получу эту награду. Лига меня не любит.

Я лучший защитник в лиге. Я могу переключаться на игрока любой позиции. Я лучший в лиге по защите от пик-н-ролла. Я ставлю блок-шоты, я делаю подборы.

Я не знаю, что еще сделать. С меня хватит. Просто буду делать то, что должен, чтобы помогать команде побеждать и бороться за чемпионство. С индивидуальными наградами покончено», – сказал центровой «Лейкерс».

В нынешнем сезоне на награду претендуют Бэм Адебайо («Майами»), Руди Гобер («Миннесота») и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).