Шэннон Шарп: «Руи Хатимура поговорил с братом Майкла Портера и поставил на то, что наберет меньше 10 очков»
Шэннон Шарп раскритиковал Руи Хатимуру за игру во 2-м матче против «Денвера».
«Возможно, он поговорил с братом Майкла Портера-младшего. Мне кажется, что он поставил на то, что наберет меньше 10 очков.
Как можно смазать так много легких лэй-апов? Как можно набрать 3 очка?» – заявил эксперт ESPN.
Хатимура набрал 3 очка, реализовав 1 из 7 с игры, во втором матче серии плей-офф против «Наггетс» (99:101, 0-2).
Брат форварда «Денвера» Майкла Портера Джонтэй был пожизненно дисквалифицирован лигой за ставки.