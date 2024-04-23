Шэннон Шарп: «Руи Хатимура поговорил с братом Майкла Портера и поставил на то, что наберет меньше 10 очков»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Портер Руи Хатимура Джонтэй Портер Шэннон Шарп Баскетбол

Шэннон Шарп раскритиковал Руи Хатимуру за игру во 2-м матче против «Денвера».

«Возможно, он поговорил с братом Майкла Портера-младшего. Мне кажется, что он поставил на то, что наберет меньше 10 очков.

Как можно смазать так много легких лэй-апов? Как можно набрать 3 очка?» – заявил эксперт ESPN.

Хатимура набрал 3 очка, реализовав 1 из 7 с игры, во втором матче серии плей-офф против «Наггетс» (99:101, 0-2).

Брат форварда «Денвера» Майкла Портера Джонтэй был пожизненно дисквалифицирован лигой за ставки.

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1 комментарий
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Спортс, там он сказал что пошутил конечно, почему высказывание не полное?
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