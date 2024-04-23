Хавьер Паскуаль не возглавит «Анадолу Эфес». Душан Алимпиевич и Вассилис Спанулис – претенденты на должность

Теги Зенит Вассилис Спанулис Анадолу Эфес Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Душан Алимпиевич Баскетбол

Хавьер Паскуаль не станет главным тренером «Анадолу Эфеса».

Несмотря на многочисленные слухи о переходе Паскуаля из «Зенита» в «Анадолу Эфес», сделки между двумя сторонами не ожидается, сообщает BasketNews со ссылкой на несколько источников.

Турецкая команда обратилась к тренеру и предложила контракт, к которому Паскуаль отнесся положительно. Однако позже «Эфес» передумал и отказался от идеи нанять Паскуаля.

В настоящее время основными претендентами на тренерскую должность в «Эфесе» считаются Душан Алимпиевич и Вассилис Спанулис

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2 комментария
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Вассилис Спанулис… Какой же он был бес как игрок!!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Вассилис Спанулис… Какой же он был бес как игрок!!
Только Эфес будут круглыми дураками, если предпочтут его Паскуалю.
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