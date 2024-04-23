Хавьер Паскуаль не возглавит «Анадолу Эфес». Душан Алимпиевич и Вассилис Спанулис – претенденты на должность
Хавьер Паскуаль не станет главным тренером «Анадолу Эфеса».
Несмотря на многочисленные слухи о переходе Паскуаля из «Зенита» в «Анадолу Эфес», сделки между двумя сторонами не ожидается, сообщает BasketNews со ссылкой на несколько источников.
Турецкая команда обратилась к тренеру и предложила контракт, к которому Паскуаль отнесся положительно. Однако позже «Эфес» передумал и отказался от идеи нанять Паскуаля.
В настоящее время основными претендентами на тренерскую должность в «Эфесе» считаются Душан Алимпиевич и Вассилис Спанулис