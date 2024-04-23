Хавьер Паскуаль об адаптации Моргана и Карлтона: «Мы очень довольны обоими игроками»

Хавьер Паскуаль подвел итоги 1-го матча серии плей-офф Лиги ВТБ с «Уралмашем».

Также главный тренер « » рассказал об адаптации недавних новобранцев и Джоша Карлтона.

«Плей-офф начинается с такой победы (98:82 в пользу «Зенита» – Sports.ru). « » показал, почему эта команда выиграла 14 матчей из последних 15, они не проигрывали с момента, когда мы с ними встречались в Кубке России. Так что они просто показали, почему так происходит – это отличная команда, серия будет сложной.

Сегодня мы показали хорошую игру в нападении, думаю, в первой половине мы действовали отлично и на чужой половине, и на своей. Во второй половине, особенно в последней четверти, мы играли хуже, но, в целом, мы должны быть довольны этой игрой и постараться восстановиться к среде.

Игра новичков Моргана и Карлтона? Новички сразу же стали частью коллектива, каждый предпринял большое усилие, чтобы встроиться в команду. Плюс, мои ассистенты помогают им с точки зрения тактики. Так что с включением в игру нет никаких проблем. Конечно, нам еще нужно улучшить свою игру, научиться лучше друг друга понимать. Но процесс хороший, мы очень довольны обоими игроками.

Проценты? Сложно сказать, на сколько процентов оба уже встроились в нашу игру. Но это же не только про них, но и про нас тоже – мы тоже должны научиться лучше их понимать. Времени на это нет, мы уже в плей-офф, так что мы ни о чем таком не думаем, просто нужно улучшать свою игру и побеждать в среду», – сказал .