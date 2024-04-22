«Анадолу Эфес» сместил приоритеты с Хавьера Паскуаля на Душана Алимпиевича

Теги Зенит Вассилис Спанулис Turkish Airlines EuroLeague Бешикташ чемпионат Турции Виртус Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Перистери Душан Алимпиевич Баскетбол

Душан Алимпиевич может занять место главного тренера «Анадолу Эфеса».

По новым данным, основным претендентом на пост главы команды из Стамбула стал нынешний руководитель «Бешикташа». Ранее источники сообщали, что турецкий клуб достиг договоренностей с тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем

Упоминается также имя Вассилиса Спанулиса, который на данный момент тренирует греческий «Перистери».

«Анадолу Эфес» занимает первое место в чемпионате Турции с результатом 24-4.

Клуб закончил выступление в Евролиге в сезоне-2023/24, уступив «Виртусу» в матче плей-ин.

 

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