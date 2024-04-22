«Анадолу Эфес» сместил приоритеты с Хавьера Паскуаля на Душана Алимпиевича

Душан Алимпиевич может занять место главного тренера «Анадолу Эфеса».

По новым данным, основным претендентом на пост главы команды из Стамбула стал нынешний руководитель « ». Ранее источники сообщали, что турецкий клуб достиг договоренностей с тренером « » .

Упоминается также имя , который на данный момент тренирует греческий « ».

«Анадолу Эфес» занимает первое место в чемпионате Турции с результатом 24-4.

Клуб закончил выступление в Евролиге в сезоне-2023/24, уступив «Виртусу» в матче плей-ин.