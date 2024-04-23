«Анадолу Эфес» по-прежнему хочет видеть Хавьера Паскуаля главным тренером (Маттео Андреани)

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Душан Алимпиевич Баскетбол

«Анадолу Эфес» подбирает нового главного тренера .

По информации инсайдера Маттео Андреани, Хавьер Паскуаль все еще остается первой опцией турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Эфес» переключился с главного тренера «Зенита» и теперь хочет пригласить Душана Алимпиевича из «Бешикташа».

Паскуаль намерен дождаться завершения сезона-23/24, прежде чем определится с планами по клубу, в котором продолжит карьеру.

В списке кандидатов «Анадолу Эфеса» также экс-главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

«Анадолу Эфес» занимает первое место в чемпионате Турции с результатом 24-4.

Клуб закончил выступление в Евролиге в сезоне-2023/24, уступив «Виртусу» в матче плей-ин.

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