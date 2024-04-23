«Анадолу Эфес» по-прежнему хочет видеть Хавьера Паскуаля главным тренером (Маттео Андреани)
«Анадолу Эфес» подбирает нового главного тренера .
По информации инсайдера Маттео Андреани, Хавьер Паскуаль все еще остается первой опцией турецкого клуба.
Ранее сообщалось, что «Эфес» переключился с главного тренера «Зенита» и теперь хочет пригласить Душана Алимпиевича из «Бешикташа».
Паскуаль намерен дождаться завершения сезона-23/24, прежде чем определится с планами по клубу, в котором продолжит карьеру.
В списке кандидатов «Анадолу Эфеса» также экс-главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.
«Анадолу Эфес» занимает первое место в чемпионате Турции с результатом 24-4.
Клуб закончил выступление в Евролиге в сезоне-2023/24, уступив «Виртусу» в матче плей-ин.