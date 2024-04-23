«Анадолу Эфес» по-прежнему хочет видеть Хавьера Паскуаля главным тренером (Маттео Андреани)

«Анадолу Эфес» подбирает нового главного тренера .

По информации инсайдера Маттео Андреани, все еще остается первой опцией турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Эфес» переключился с главного тренера « » и теперь хочет пригласить Душана Алимпиевича из «Бешикташа».

Паскуаль намерен дождаться завершения сезона-23/24, прежде чем определится с планами по клубу, в котором продолжит карьеру.

В списке кандидатов «Анадолу Эфеса» также экс-главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

« » занимает первое место в чемпионате Турции с результатом 24-4.

Клуб закончил выступление в в сезоне-2023/24, уступив «Виртусу» в матче плей-ин.