Хавьер Паскуаль: «Психология – ключевой момент в плей-офф»

Хавьер Паскуаль прокомментировал серию 1/4 финала плей-офф против «Уралмаша».

— Подведите, пожалуйста, результаты регулярного чемпионата для «Зенита».

— Регулярный чемпионат прошел для нас хорошо, но это была только одна часть, дальше уже наступил топ-6, а сейчас все будет совсем по-другому. Плей-офф, скажем так, это решающая стадия сезона. Поэтому мы должны быть готовы к нашему оппоненту.

— Что можете сказать о нашем сопернике по четвертьфиналу?

— Во втором этапе « » проделал великолепную работу, и они наверняка приедут сюда с очень хорошими чувствами после стольких побед подряд, там что мы должны быть готовы к непростому началу плей-офф.

— Вы говорили, что психологическая составляющая — одна из самых важных в плей-офф. На чем команда должна остановиться?

— Психология — ключевой момент в плей-офф. Во-первых, в плей-офф много игр, могут быть победы и поражения. И в любом случае ты должен готовиться к следующей игре, поэтому очень важно, как ты переживаешь победы и как ты справляешься с поражениями. Невозможно всегда только выигрывать. После победы ты не должен расслабляться перед следующим матчем, а после проигрыша ты должен всегда быть готовым.

— Важно ли начать плей-офф дома?

— Очень важно играть при наших болельщиках, надеюсь, арена будет полная. Для нас очень важно чувствовать себя комфортно на протяжении всего сезона. У нас потрясающие болельщики, и все вместе мы должны добиться этих побед! – сказал главный тренер « ».