«Сперс» считают, что Трэй Янг не подходит для совместной игры с Виктором Вембаньямой

Теги возможные переходы Атланта Сан-Антонио НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сперс» вряд ли станут выменивать Трэя Янга.

По информации NBC Sports, в «Сан-Антонио» считают, что звездный разыгрывающий «Атланты» в долгосрочной перспективе не подходит для совместной игры с 1-м номером драфта-2023 Виктором Вембаньямой.

Техасский клуб мог бы заинтересоваться вариантом с Деджонте Мюррэем, если «Хоукс» сделают защитника доступным для обмена.

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11 комментариев
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Я думаю, там скорее считают, что Янг не сочетается с победным баскетболом.
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Последнее предложение всё портит
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Слава богу, правда и мюррей не нужен, а главное нельзя им отдавать их же пики
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Спёрс на драфте могут выбрать в топ-5 Шеппарда или Топича, а если повезёт с пиком Торонто, то и Стефона Кастла взять в придачу. Им нафиг не сдался переплаченный Трей Янг.
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Ответ Вася Вася
Торонто в перестройке надолго, а Мемфис и Юта это Запад, как и САС, которых вы не упомянули.
Не думаю, что Торонто будут танковать, у них нормальный ростер с которым можно спокойно бороться за верхний посев плей ин. Их сильно подкосила травма Пелтля в январе, после которой они развалились, а до этого они нормально шли с учетом тренера новичка. Потом еще и Барнс сломался.

Посев в лотерее общий, нет разницы, где там Юта с Мемфисом играют
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Точно! Дижонтия, потом Белого, и потм к ним Кавая ментором ( ну и поржать)
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Интересно, почему? И средний рост на двоих нормальный был бы...
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Ответ Роман Ивашин
Последнее предложение всё портит
Ну Мюррея вполне можно вернуть, он бы не помешал, другой вопрос, что у Атланты в целом дела не очень и их пики могут быть уровня топ 10 в ближайшие 2-3 года. Такое не хочется отдавать обратно
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Ответ Нейт
Ну Мюррея вполне можно вернуть, он бы не помешал, другой вопрос, что у Атланты в целом дела не очень и их пики могут быть уровня топ 10 в ближайшие 2-3 года. Такое не хочется отдавать обратно
Не могут, если не будет обменов. Атланта недостаточно хороша, чтобы навязать борьбу в ПО, но и недостаточно плоха, чтобы не выходить в ПИ на Востоке.
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Ответ Вася Вася
Не могут, если не будет обменов. Атланта недостаточно хороша, чтобы навязать борьбу в ПО, но и недостаточно плоха, чтобы не выходить в ПИ на Востоке.
Они в этом году десятые. В следующем году Мемфис, Торонто, возможно Юта прибавят и вполне могут быть и ниже
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Ответ Нейт
Они в этом году десятые. В следующем году Мемфис, Торонто, возможно Юта прибавят и вполне могут быть и ниже
Торонто в перестройке надолго, а Мемфис и Юта это Запад, как и САС, которых вы не упомянули.
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