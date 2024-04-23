«Сперс» считают, что Трэй Янг не подходит для совместной игры с Виктором Вембаньямой

«Сперс» вряд ли станут выменивать Трэя Янга.

По информации NBC Sports, в « » считают, что звездный разыгрывающий «Атланты» в долгосрочной перспективе не подходит для совместной игры с 1-м номером драфта-2023 .

Техасский клуб мог бы заинтересоваться вариантом с , если «Хоукс» сделают защитника доступным для обмена.