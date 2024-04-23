«Сперс» считают, что Трэй Янг не подходит для совместной игры с Виктором Вембаньямой
«Сперс» вряд ли станут выменивать Трэя Янга.
По информации NBC Sports, в «Сан-Антонио» считают, что звездный разыгрывающий «Атланты» в долгосрочной перспективе не подходит для совместной игры с 1-м номером драфта-2023 Виктором Вембаньямой.
Техасский клуб мог бы заинтересоваться вариантом с Деджонте Мюррэем, если «Хоукс» сделают защитника доступным для обмена.
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