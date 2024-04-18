Эксперт Колин Каухерд: «Играли «Чикаго» и «Атланта», а победителем стали «Лейкерс»

Колин Каухерд считает, что Трэй Янг перейдет в «Лейкерс».

«Играли «Чикаго» и «Атланта», но победителем стали не «Буллс», победителем стали «Лейкерс». Потому что и официально не сработались. Два разыгрывающих.

Результат «Атланты» в матчах, когда Мюррэй и Янг оба играли – 20-31. Они лучше, когда играет только один из них. «Хоукс» сохранят Деджонте Мюррэя, потому что они отдали за него три драфт-пика первого раунда.

« » нужен игрок, который умеет набирать очки и разыгрывать, потому что Леброн Джеймс стареет», – сказал эксперт.

« » проиграла « » в матче плей-ин и завершила сезон.