Эксперт Колин Каухерд: «Играли «Чикаго» и «Атланта», а победителем стали «Лейкерс»

Теги Атланта Чикаго Лейкерс НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Колин Каухерд НБА плей-ин Баскетбол

Колин Каухерд считает, что Трэй Янг перейдет в «Лейкерс».

«Играли «Чикаго» и «Атланта», но победителем стали не «Буллс», победителем стали «Лейкерс». Потому что Деджонте Мюррэй и Трэй Янг официально не сработались. Два разыгрывающих.

Результат «Атланты» в матчах, когда Мюррэй и Янг оба играли – 20-31. Они лучше, когда играет только один  из них. «Хоукс» сохранят Деджонте Мюррэя, потому что они отдали за него три драфт-пика первого раунда.

«Лейкерс» нужен игрок, который умеет набирать очки и разыгрывать, потому что Леброн Джеймс стареет», – сказал эксперт.

«Атланта» проиграла «Чикаго» в матче плей-ин и завершила сезон.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой буст даст Янг Лейкерс, кроме дыры в защите?И он давно не кидает сорок и не решает матчи.Ну, дело вкуса...
+9
0
+9
Да нахрен он сдался, Трянг это игрок чисто для полуподвальных команд статку набивать, который разок рандомно в финал конфы залетел. Атланта без него только лучше смотрится и интереснее. Понятно, что если просто его добавить в нынешний ростер ЛАЛ, то станет лучше, наверное (и то, не факт, учитывая, что они с Расселом будут друг у друга время отнимать и броски и дизморалиться), но если ради него кем-то жертвовать - я даже насчет Рассела не уверен при всей его нестабильности и фуфлыжности в плове. А Ривз так и вовсе на голову полезнее претендующей на что-то команде
+11
-6
+5
Янг при всех его плюсах - это яркий пример недозвезды
+4
-2
+2
Оставьте это Чудо себе. В ЛАЛ и так много таких Чудес. Один Хэм только чего стоит.
+2
0
+2
не знаю, как по мне Атланта гораздо интереснее играет без Трея
+4
-3
+1
Аргумент - разгрузить Леброна в розыгрыше, не аргумент. Леброн сам забрал мяч себе и никому его не отдаст. На какой позиции, кроме разыгрывающего, вы его видите? Под кольцом Дэвис, на дуге Ривз, на мяче Янг, бегать и открываться под трёхочковый не его. Очевидно, Леброн на банке. А оно ему надо? Рекорд сам себя не сделает. Сколько было и есть разыгрывающих, а Леброн всё равно с мячом.
+5
-4
+1
Для ЛАЛ это авантюра сродни Вестбруку, может сработает, а может не сработает и забьют всю платёжку. Но если его рассматривать именно как разыгрывающего, а не универсала который хочет делать всё(как Дончич), то особо лучше вариантов то и нет. Остальные или недоступны для обменов, или не лучше.
+1
0
+1
Ответ Мурзин Ринат
Тоже можно и про Луку сказать , один финал конфы и не выход в плей-офф в прошлом году тоже
Где Лука и где Янг? Думаю, если бы была чисто гипотетическая возможность выбора, кого взять себе в команду, то в 100 случаях из 100 выбор падет на Луку!
+5
-4
+1
Ответ Андрей Панькив
Где Лука и где Янг? Думаю, если бы была чисто гипотетическая возможность выбора, кого взять себе в команду, то в 100 случаях из 100 выбор падет на Луку!
Не факт
+3
-2
+1
Ответ Pavel Egorov
Аргумент - разгрузить Леброна в розыгрыше, не аргумент. Леброн сам забрал мяч себе и никому его не отдаст. На какой позиции, кроме разыгрывающего, вы его видите? Под кольцом Дэвис, на дуге Ривз, на мяче Янг, бегать и открываться под трёхочковый не его. Очевидно, Леброн на банке. А оно ему надо? Рекорд сам себя не сделает. Сколько было и есть разыгрывающих, а Леброн всё равно с мячом.
Ну смотри Леброн с каждым сезоном все больше отказывается от мяча, и я смотрел все матчи ЛАЛ в сезоне и всегда боюсь, что ЛАЛ своей клоунадой в атаке отпустят соперника в отрыв. И Леброн сможет играть меньше, около 30-32, и у ЛАЛ будет норм атака эти 16-18 минут без Леброна. И получаются они вместе буду. Играть минут 16, на которые мяч поделить можно, Леброн спор поделить мяч в прайме с Ирвингом и Уэйдом. Так почему на закате карьеры он не сможет его поделить с Янгом? Да, я понимаю, что есть кто-то, кто лучше Янга подойдёт, но вопрос кто? И реально ли его выменять?
+1
0
+1
Ответ Consistency
Да нахрен он сдался, Трянг это игрок чисто для полуподвальных команд статку набивать, который разок рандомно в финал конфы залетел. Атланта без него только лучше смотрится и интереснее. Понятно, что если просто его добавить в нынешний ростер ЛАЛ, то станет лучше, наверное (и то, не факт, учитывая, что они с Расселом будут друг у друга время отнимать и броски и дизморалиться), но если ради него кем-то жертвовать - я даже насчет Рассела не уверен при всей его нестабильности и фуфлыжности в плове. А Ривз так и вовсе на голову полезнее претендующей на что-то команде
Тоже можно и про Луку сказать , один финал конфы и не выход в плей-офф в прошлом году тоже
+6
-6
0
Ответ Pavel Egorov
Аргумент - разгрузить Леброна в розыгрыше, не аргумент. Леброн сам забрал мяч себе и никому его не отдаст. На какой позиции, кроме разыгрывающего, вы его видите? Под кольцом Дэвис, на дуге Ривз, на мяче Янг, бегать и открываться под трёхочковый не его. Очевидно, Леброн на банке. А оно ему надо? Рекорд сам себя не сделает. Сколько было и есть разыгрывающих, а Леброн всё равно с мячом.
Сейчас в ЛАЛ 0 чистых разыгрывающих. Из-за этого страдает Дэвис.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий