В НБА считают, что «Атланта» предпочитает обменять Трэя Янга и сохранить Деджонте Мюррэя

«Атланта» планирует обменять одного из своих лидеров .

Как информирует инсайдер Марк Стейн, в считают, что «Хоукс» предпочитают отправить в другой клуб и сохранить .

«У многих в лиге растет убеждение, что « » склоняется к варианту с обменом Янга», – сообщает Стейн.

Янг завершил второй сезон по 5-летнему контракту на 215 миллионов долларов.

В 55 матчах регулярки 25-летний игрок набирал 25,7 очка и 10,8 передачи в среднем за игру.