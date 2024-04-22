В НБА считают, что «Атланта» предпочитает обменять Трэя Янга и сохранить Деджонте Мюррэя
«Атланта» планирует обменять одного из своих лидеров .
Как информирует инсайдер Марк Стейн, в НБА считают, что «Хоукс» предпочитают отправить в другой клуб Трэя Янга и сохранить Деджонте Мюррэя.
«У многих в лиге растет убеждение, что «Атланта» склоняется к варианту с обменом Янга», – сообщает Стейн.
Янг завершил второй сезон по 5-летнему контракту на 215 миллионов долларов.
В 55 матчах регулярки 25-летний игрок набирал 25,7 очка и 10,8 передачи в среднем за игру.