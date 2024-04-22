В НБА считают, что «Атланта» предпочитает обменять Трэя Янга и сохранить Деджонте Мюррэя

Теги возможные переходы Атланта НБА Деджонте Мюррэй Трэй Янг Марк Стейн Баскетбол

«Атланта» планирует обменять одного из своих лидеров .

Как информирует инсайдер Марк Стейн, в НБА считают, что «Хоукс» предпочитают отправить в другой клуб Трэя Янга и сохранить Деджонте Мюррэя.

«У многих в лиге растет убеждение, что «Атланта» склоняется к варианту с обменом Янга», – сообщает Стейн.

Янг завершил второй сезон по 5-летнему контракту на 215 миллионов долларов.

В 55 матчах регулярки 25-летний игрок набирал 25,7 очка и 10,8 передачи в среднем за игру.

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4 комментария
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Ну проще уже тогда обоих на обмен и в ребилд. Возле Мюррэя команду строить вообще гиблое дело, это буквально тот самый игрок, который неплох во всём, но ни в чём не элитен
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Ответ copti_san
Ну проще уже тогда обоих на обмен и в ребилд. Возле Мюррэя команду строить вообще гиблое дело, это буквально тот самый игрок, который неплох во всём, но ни в чём не элитен
Только пики Атланты у Спёрс, так что не так уж и просто
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