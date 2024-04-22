Руди Гобер – самый переоцененный игрок НБА по мнению баскетболистов

Теги Атланта Миннесота Сан-Антонио НБА Вашингтон Оклахома-Сити Дрю Холидэй Руди Гобер Деррик Уайт Трэй Янг Джордан Пул Джейлен Уильямс Баскетбол

Руди Гобера посчитали самым переоцененным баскетболистом.

The Athletic провел анонимный опрос среди игроков НБА. По итогам голосования самым переоцененным в лиге стал центровой «Миннесоты» Руди Гобер.

В тройку вошли защитник «Вашингтона» Джордан Пул и разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг.

Самыми недооцененными игроками посчитали защитников Деррика Уайта из «Бостона» и Джейлена Уильямса из «Оклахомы». Баскетболисты набрали одинаковое количество голосов. Третьим стал Дрю Холидэй из «Селтикс».

«Постоянно говорю, что Деррик Уайт один из самых недооцененных игроков в лиге. Его упоминают чаще, но все еще недостаточно», – написал один из проголосовавших.

«Уайт здорово защищается и делает всего понемногу в нападении», – заявил другой комментатор.

 

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33 комментария
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а теперь смотрим на Миньку до Гобера и после
+35
-3
+32
ну и клоуны) Руди - один из самых недооцененных игроков лиги. Каким тупым надо быть чтобы сравнивать его с Пулом например.
+30
-6
+24
проголосовало 81 игроков, у остальных на рыбалке интернет не ловит?
+11
-1
+10
КАТ 3.7
Гобер 13.6
Обалдеть,мы один и тот же баскетбол смотрим?
+6
0
+6
Ответ pele_kan
ну и клоуны) Руди - один из самых недооцененных игроков лиги. Каким тупым надо быть чтобы сравнивать его с Пулом например.
это скорее что-то личное, зависть.
+8
-3
+5
Похоже Гобера в список поставили пострадавшие от его защиты)
+6
-1
+5
Ответ Антон Нестеренко
Прогресс Эдвардса тут, разумеется, ни при чем
Ни при чем, потому что Миннесота тащит за счет защиты, а не атаки. Нестеренко 🤡
+7
-3
+4
Теперь прям захотелось поболеть за Миннесоту.
+3
0
+3
Совсем поехавшие чтоли? Это смех и грех ей-богу. Блин мне достаточно было 5 минут любой игры посмотреть доминиканы или миньки в которой таунс единственный столб и где его насилуют в защите буквально в каждом владении. Там просто катастрофа. Вот почему боссы миньки так отчаянно хотели Гобера(они то смотреть все 82 игры этого непотребства). И тут без него реально никак, Руди способен пахать и за себя и за него да и вообще просто за любого там и является важным элементом. В нападении тоже помогает, да бросать не умеет. Но даже в 1ой набрал почти как КАТ. Ну блин что тут говорить это вообще бредовуха. Тут единственное нормальное объяснение таких голосов мож он жен и подруг пачками уводил у этих голосовальщиков. Другого нет просто
+4
-1
+3
Ответ Scully
Совсем поехавшие чтоли? Это смех и грех ей-богу. Блин мне достаточно было 5 минут любой игры посмотреть доминиканы или миньки в которой таунс единственный столб и где его насилуют в защите буквально в каждом владении. Там просто катастрофа. Вот почему боссы миньки так отчаянно хотели Гобера(они то смотреть все 82 игры этого непотребства). И тут без него реально никак, Руди способен пахать и за себя и за него да и вообще просто за любого там и является важным элементом. В нападении тоже помогает, да бросать не умеет. Но даже в 1ой набрал почти как КАТ. Ну блин что тут говорить это вообще бредовуха. Тут единственное нормальное объяснение таких голосов мож он жен и подруг пачками уводил у этих голосовальщиков. Другого нет просто
1) он не американец
2) он слишком белый
+2
0
+2
Ответ Фёдор Молчанов
Что тут делает Пул? Его даже в его команде за человека не считают.
Значение слово переоцененный знакомо?
+1
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+1
Ответ Light Yagami
Понятно, почему Руди, но по той же логике там должен быть и центровой "ПТБ" тогда, забыл фамилию
Эйтон
+1
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+1
Топ андеррейтед адекватен
+1
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+1
В лиге, где не привыкли к плотной игре в защите, конечно, не будут ценить хорошего защищающегося.
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Что, Патрик Беверли должен делать больше на площадке с его 3-миллионным контрактом?
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Судя по всему, Гобера не любят многие, и дело не в его защите. Гобер называл коронавирус блажью и сам же стал первым заболевшим игроком. Стал самым высокооплачиваемым центровым в истории, хотя по игре он далеко не в первой десятке. Даже в Миннесоте одноклубники к Гоберу как минимум испытывают неприязнь. Инцидент с Грином - отличное тому подтверждение. Никто не заступился за него.
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Он скорее замый несправедливо захейченый игрок. Только ленивый ещё не бросил камень в Гобера, хотя он и не заслуживает такой критики.
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Ответ Антон Нестеренко
С одной стороны я до вчера давно не смотрел Миннесоту - и могу быть неправ. С другой - ну не защитой они взяли, вот совсем не защитой. У Миньки появились глоры? Я чот даже в линейке Лейкерс такого отношения от болельщиков не видел
То есть ты начинаешь с допущения, что можешь быть не прав, так как давно не смотрел Миннесоту, но всё же утверждаешь (кажется, у тебя там именно утверждение), что не защитой она взяла, совсем не защитой.
Ну ок, не только лишь защитой, конечно, и конечно, Эдвардсом Миннесота взяла тоже, но как можно говорить, что команда взяла совсем не защитой, если у неё лучший защитный рейтинг по регулярному сезону? Если наименее пропускающая команда не взяла защитой, то защита вообще это пустой звук (НБА и вправду пытается превратить защиту в пустой звук, но всё-таки ещё не получилось).
Да и при чём тут глоры? Люди написали очевидные вещи: Гобер очень сильно влияет на игру Миннесоты, а Миннесота - лучшая обороняющаяся команда регулярного сезона, и Гобер - главная причина этому.
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Я хочу посмотреть в глаза тому, кто добавил в список переоцененных ГОАТа.
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Ответ quznez
это скорее что-то личное, зависть.
вся лига завидует?) думаю скорее это характеризует интеллектуальный уровень игроков)
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Деррик Вайт - достаточно цепкий и неприятный оппонент. Жаль только все время ходил и ходит в тени других таких же цепких и неприятных пойнтов.
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Ответ Mikael Rikhard
Пул ещё очень молод, и у него нет проблем со здоровьем. он может вырасти в хорошего 6 например
да да да!!! согласен на 100% -этим он и был в гсв в чемпионский год. но ведь мазафакер кричит что уизард его команда(те он франчайз), у него максималка и все такое(это было в таймауте в матче каком то). как его переубедить теперь?
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Ответ d3fstqd
1) он не американец 2) он слишком белый
а ну еще это да, ни разу не расизм офк )
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Ну, после первой игры Миннесоты в ПО мнение поменялось бы, не только насчет Гобера
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