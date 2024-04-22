Руди Гобер – самый переоцененный игрок НБА по мнению баскетболистов
Руди Гобера посчитали самым переоцененным баскетболистом.
The Athletic провел анонимный опрос среди игроков НБА. По итогам голосования самым переоцененным в лиге стал центровой «Миннесоты» Руди Гобер.
В тройку вошли защитник «Вашингтона» Джордан Пул и разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг.
Самыми недооцененными игроками посчитали защитников Деррика Уайта из «Бостона» и Джейлена Уильямса из «Оклахомы». Баскетболисты набрали одинаковое количество голосов. Третьим стал Дрю Холидэй из «Селтикс».
«Постоянно говорю, что Деррик Уайт один из самых недооцененных игроков в лиге. Его упоминают чаще, но все еще недостаточно», – написал один из проголосовавших.
«Уайт здорово защищается и делает всего понемногу в нападении», – заявил другой комментатор.
Гобер 13.6
Обалдеть,мы один и тот же баскетбол смотрим?
2) он слишком белый
Ну ок, не только лишь защитой, конечно, и конечно, Эдвардсом Миннесота взяла тоже, но как можно говорить, что команда взяла совсем не защитой, если у неё лучший защитный рейтинг по регулярному сезону? Если наименее пропускающая команда не взяла защитой, то защита вообще это пустой звук (НБА и вправду пытается превратить защиту в пустой звук, но всё-таки ещё не получилось).
Да и при чём тут глоры? Люди написали очевидные вещи: Гобер очень сильно влияет на игру Миннесоты, а Миннесота - лучшая обороняющаяся команда регулярного сезона, и Гобер - главная причина этому.