Руди Гобер – самый переоцененный игрок НБА по мнению баскетболистов

Руди Гобера посчитали самым переоцененным баскетболистом.

The Athletic провел анонимный опрос среди игроков . По итогам голосования самым переоцененным в лиге стал центровой «Миннесоты» .

В тройку вошли защитник « » и разыгрывающий «Атланты» .

Самыми недооцененными игроками посчитали защитников Деррика Уайта из «Бостона» и Джейлена Уильямса из «Оклахомы». Баскетболисты набрали одинаковое количество голосов. Третьим стал Дрю Холидэй из «Селтикс».

«Постоянно говорю, что Деррик Уайт один из самых недооцененных игроков в лиге. Его упоминают чаще, но все еще недостаточно», – написал один из проголосовавших.

«Уайт здорово защищается и делает всего понемногу в нападении», – заявил другой комментатор.