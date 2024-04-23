Участие Кавая Ленарда во 2-м матче с «Далласом» под вопросом

Теги травмы Тайрон Лю Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Кавая Ленарда все еще беспокоит колено.

Звезда «Клипперс» сохраняет статус «под вопросом» ко 2-й игре серии 1-го раунда плей-офф с «Далласом» (1-0), которая состоится во вторник.

Ленард участвовал в тренировке в понедельник, но главный тренер Тайрон Лю отметил, что один из ведущих игроков команды по-прежнему не работает в контакте.

«Сегодня он примет участие в тренировке, после этого посмотрим», – сказал Лю, когда его спросили, сыграет ли Кавай во вторник.

Ленард пропустил 9 матчей подряд из-за воспаления правого колена, которое ранее было прооперировано. Он не играет с 31 марта.

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1 комментарий
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Кавай не торопись бро, при условии что команда будет также хороша. В принципе можно 1 раунд пропустить!
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