Участие Кавая Ленарда во 2-м матче с «Далласом» под вопросом
Кавая Ленарда все еще беспокоит колено.
Звезда «Клипперс» сохраняет статус «под вопросом» ко 2-й игре серии 1-го раунда плей-офф с «Далласом» (1-0), которая состоится во вторник.
Ленард участвовал в тренировке в понедельник, но главный тренер Тайрон Лю отметил, что один из ведущих игроков команды по-прежнему не работает в контакте.
«Сегодня он примет участие в тренировке, после этого посмотрим», – сказал Лю, когда его спросили, сыграет ли Кавай во вторник.
Ленард пропустил 9 матчей подряд из-за воспаления правого колена, которое ранее было прооперировано. Он не играет с 31 марта.