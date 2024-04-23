Участие Кавая Ленарда во 2-м матче с «Далласом» под вопросом

Кавая Ленарда все еще беспокоит колено.

Звезда « » сохраняет статус «под вопросом» ко 2-й игре серии 1-го раунда плей-офф с « » (1-0), которая состоится во вторник.

Ленард участвовал в тренировке в понедельник, но главный тренер отметил, что один из ведущих игроков команды по-прежнему не работает в контакте.

«Сегодня он примет участие в тренировке, после этого посмотрим», – сказал Лю, когда его спросили, сыграет ли во вторник.

Ленард пропустил 9 матчей подряд из-за воспаления правого колена, которое ранее было прооперировано. Он не играет с 31 марта.