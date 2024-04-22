Кавай Ленард не участвует в контактных тренировках

Теги травмы Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Шэмс Чарания Баскетбол

Кавай Ленард не примет участия в ближайших играх из-за воспаления колена.

«У «Клипперс» нет никакой определенности в ситуации с Каваем Ленардом. Ранее в апреле форвард получил иньекцию в травмированное колено, которая должна была справиться с воспалением после периода реабилитации. Но этого не случилось.

Ленард не участвует в контактных тренировках, хотя проводит больше времени на паркете, работая над броском. Форвард прошел через разрыв ахилла в 2021 и мениска в 2023 в том же правом колене. Источник нынешнего воспаления медицинскому штабу неизвестен», – сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

«Клипперс» выиграли первый матч серии первого раунда плей-офф у «Маверикс» со счетом 109:97.

Форвард Кавай Ленард пропустил 12 из последних 14 игр плей-офф своей команды.

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10 комментариев
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Ответ Mikael Rikhard
Даллас в 7
в четырех!
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+9
Даллас в 7
+9
-4
+5
И он ещё на олимпиаду собирается ехать
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Ответ scorp19
Вот кто переоцененная звезда на сегодняшний день. В самый нужный момент он даже не сыграет
Он не переоцененный, а переломанный. Но даже со своей километровой медкартой, он один из самых эффективных игроков 21-го века.
Клипперс должны Даллас и без него проходить, пусть лечится, время есть
+5
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Классический Кавай
+5
-2
+3
Почти весь сезон отыграть и слететь аккурат к плей-офф...жесть(
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Проще говоря, в этом сезоне Кавая мы больше не увидим.
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А я бы его на первый раунд и не выпускал. Если борода, Жорж и Вестбрук не вытянут туда команду нет смысла в не до конца здоровом волшебнике.
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Ответ Грозовая Тень
И он ещё на олимпиаду собирается ехать
К ней и восстановится
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