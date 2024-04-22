Кавай Ленард не участвует в контактных тренировках

Кавай Ленард не примет участия в ближайших играх из-за воспаления колена.

«У « » нет никакой определенности в ситуации с Каваем Ленардом. Ранее в апреле форвард получил иньекцию в травмированное колено, которая должна была справиться с воспалением после периода реабилитации. Но этого не случилось.

Ленард не участвует в контактных тренировках, хотя проводит больше времени на паркете, работая над броском. Форвард прошел через разрыв ахилла в 2021 и мениска в 2023 в том же правом колене. Источник нынешнего воспаления медицинскому штабу неизвестен», – сообщил инсайдер .

«Клипперс» выиграли первый матч серии первого раунда плей-офф у «Маверикс» со счетом 109:97.

Форвард Кавай Ленард пропустил 12 из последних 14 игр плей-офф своей команды.