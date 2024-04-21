Кавай Ленард не сыграет в 1-м матче против «Мэверикс»
Кавай Ленард пропустит 1-й матч серии 1-го раунда плей-офф против «Далласа».
Форвард «Клипперс» продолжает испытывать проблемы из-за отека колена.
Кавай Ленард пропустит 1-й матч серии 1-го раунда плей-офф против «Далласа».
Форвард «Клипперс» продолжает испытывать проблемы из-за отека колена.
Да ладно???
Но это не означает, что Далласу победа дастся легко. Клипперс и без Кавая выиграли у сильных команд.
А вот сам Даллас весной, казалось бы, имеет внушительную победную стату, но за март-апрель выиграл только у двух команд уровня плейофф (один раз Майями, один раз Денвер). И всё. Остальные многие победы Далласа пришлись на соперников вне плейофф.
Так что, борьба будет.