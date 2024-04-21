Кавай Ленард не сыграет в 1-м матче против «Мэверикс»

Теги травмы Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Кавай Ленард пропустит 1-й матч серии 1-го раунда плей-офф против «Далласа».

Форвард «Клипперс» продолжает испытывать проблемы из-за отека колена.

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15 комментариев
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Кавай включил режим плей-офф
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Классика. Очередной просранный плей-офф.
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Здоровья конечно Ленарду и терпения фанатам Клипперс ….Далласу не расслабляться…парусники и без Кавая опасные
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Сначала ждёшь год плэйофф, потом ждешь пока закончится первый раунд, чтобы отсеялись все травматы, классика уже)
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Тут напрашивается мем:
Да ладно???
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Никогда такого не было и вот опять. Классика
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Oh shit here we go again..
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ожидаемо, Кавай и травма - синонимы...
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Каваю Ленарду скорейшего восстановления.
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Ня, Кавай
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Никогда такого не было, и вот опять
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Скорее всего, пропускает всю серию. Кавай не играет четвертую неделю, колено болит всё это время, а значит плюс-минус пара недель тут ничего не меняет, ибо проблема серьёзная.

Но это не означает, что Далласу победа дастся легко. Клипперс и без Кавая выиграли у сильных команд.

А вот сам Даллас весной, казалось бы, имеет внушительную победную стату, но за март-апрель выиграл только у двух команд уровня плейофф (один раз Майями, один раз Денвер). И всё. Остальные многие победы Далласа пришлись на соперников вне плейофф.

Так что, борьба будет.
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