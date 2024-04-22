Джеймс Харден: «Все еще могу набирать очки против лучших»
Джеймс Харден остался доволен своей игрой в 1-м матче с «Мэверикс».
«Клипперс» с победы начали серию 1-го раунда против «Далласа» – 109:97, 1-0. Харден набрал 28 очков, 2 подбора, 8 передач и 2 перехвата.
«Я могу набирать очки против лучших. Я все еще могу набирать очки против лучших.
Моя роль в этой команде заключается в том, чтобы создавать товарищам возможности и облегчать им жизнь. Но если меня попросят, то могу включиться и в процесс набора очков. С учетом травмы Кавая на меня ложится большая нагрузка, сегодня я воспользовался шансом», – заявил Харден.
Для второй игры этого может не хватить, сомневаюсь что вторую игру подряд весь Даллас откажется попадать в первой половине (вообще их на плаву только Кайри и держал, если честно)