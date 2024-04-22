Джеймс Харден: «Все еще могу набирать очки против лучших»

Теги Даллас Клипперс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Джеймс Харден остался доволен своей игрой в 1-м матче с «Мэверикс».

«Клипперс» с победы начали серию 1-го раунда против «Далласа» – 109:97, 1-0. Харден набрал 28 очков, 2 подбора, 8 передач и 2 перехвата.

«Я могу набирать очки против лучших. Я все еще могу набирать очки против лучших.

Моя роль в этой команде заключается в том, чтобы создавать товарищам возможности и облегчать им жизнь. Но если меня попросят, то могу включиться и в процесс набора очков. С учетом травмы Кавая на меня ложится большая нагрузка, сегодня я воспользовался шансом», – заявил Харден.

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22 комментария
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Ответ Унылый ворчун
Сегодня Борода был хорош, чего уж. Как в лучшие годы в Хьюстоне.
Сегодня хорош, завтра не хорош. Харден так всю карьеру в ПО играет
+34
-3
+31
Сегодня Борода был хорош, чего уж. Как в лучшие годы в Хьюстоне.
+27
0
+27
Против Бостона в том году был хорош в двух матчах. Посмотрим, на сколько его хватит в этом
+9
0
+9
Ответ Ваня Аналитик
вот уж кого незаслуженно и гнобили и хэйтели...Удачи ему, - Перстня,- заслуженного и выстраданного!
заслуженный и выстраданный перстень у него будет когда он наконец проведёт нормальный плов...он всегда был классным, но на этой стадии надо быть ещё и бойцом.
+8
-1
+7
Ответ Ваня Аналитик
вот уж кого незаслуженно и гнобили и хэйтели...Удачи ему, - Перстня,- заслуженного и выстраданного!
критиковали его вполне заслужено. то что сегодня против пары великих защитников Дончич-Ирвинг он нормально сыграл, не отменяет того, что он иногда играл как мешок
+7
-1
+6
Винтажный Харден
+7
-2
+5
Ответ Унылый ворчун
Сегодня Борода был хорош, чего уж. Как в лучшие годы в Хьюстоне.
Лучше , в Хьюстоне он заигрывался , а тут дает команде почувствовать игру , как будто берет столько бросков сколько надо . Заигрывает всю команду
+7
-2
+5
Ответ Gaylord Focker
Удачи Хардену в следующих матчах, может снова никто не будет видеть его выставленные ножки, локти и флопы
ты лет на 15 опоздал
+5
-1
+4
вот уж кого незаслуженно и гнобили и хэйтели...Удачи ему, - Перстня,- заслуженного и выстраданного!
+8
-5
+3
Ответ Pavel Zabolotnev
Только пропал куда-то во второй половине (
они с Зу в сопли выиграли первую, и этого было достаточно. Хоть Мавс и сократили минус, у них можно сказать уже не было шансов выиграть после второй четверти с 8 очками, и с Гэффордом, которого Зубац забуллил в краске.
+3
-1
+2
В первом матче и в первой его половине с Далласов был очень хорош. Если Борода будет стабилен, то всё возможно в игре, где он может и пасы-конфетки раздавать и сам охотно забивать.
+1
0
+1
Только пропал куда-то во второй половине (
+1
0
+1
Ответ leon01
заслуженный и выстраданный перстень у него будет когда он наконец проведёт нормальный плов...он всегда был классным, но на этой стадии надо быть ещё и бойцом.
Он всегда боролся в ПО, не побеждал он потому что он не условный пиковый Леброн чтобы независимо от команды всегда выходить в финал. Что-то получалось, что-то нет, но боролся он всегда
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Ответ Analjinn
0-27 это была борьба?
0-0 это не борьба, а 0-27 это провальный матч. Это разные вещи
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
ты лет на 15 опоздал
какую мысль ты закладывал в свой коммент?
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Ответ Gaylord Focker
какую мысль ты закладывал в свой коммент?
что вряд ли после 15 лет выставления ножек и локтей кто-то резко начнет ему их свистеть
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Ответ Ruslan Ruslan
они с Зу в сопли выиграли первую, и этого было достаточно. Хоть Мавс и сократили минус, у них можно сказать уже не было шансов выиграть после второй четверти с 8 очками, и с Гэффордом, которого Зубац забуллил в краске.
Да я смотрел) мне показалось, что он пытался максимально PG заиграть во второй половине. И когда пошёл небольшой камбэк от Далласа, я боялся, что потерял уже игровой ритм Харден. Ну и процент конечно просел по сравнению с первой половиной.
Для второй игры этого может не хватить, сомневаюсь что вторую игру подряд весь Даллас откажется попадать в первой половине (вообще их на плаву только Кайри и держал, если честно)
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Ответ Казбек Бимбасов
Он всегда боролся в ПО, не побеждал он потому что он не условный пиковый Леброн чтобы независимо от команды всегда выходить в финал. Что-то получалось, что-то нет, но боролся он всегда
Чтобы "независимо от команды" всегда выходить в финал помимо всего прочего крайне важно было играть на Востоке)
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0
Ответ Казбек Бимбасов
Он всегда боролся в ПО, не побеждал он потому что он не условный пиковый Леброн чтобы независимо от команды всегда выходить в финал. Что-то получалось, что-то нет, но боролся он всегда
0-27 это была борьба?
0
0
0
Ответ Pipa23King
критиковали его вполне заслужено. то что сегодня против пары великих защитников Дончич-Ирвинг он нормально сыграл, не отменяет того, что он иногда играл как мешок
что значит - мешок...легко судить со стороны...
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Ответ leon01
заслуженный и выстраданный перстень у него будет когда он наконец проведёт нормальный плов...он всегда был классным, но на этой стадии надо быть ещё и бойцом.
ну, порой - один в поле не воин?
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