Джеймс Харден: «Все еще могу набирать очки против лучших»

Джеймс Харден остался доволен своей игрой в 1-м матче с «Мэверикс».

« » с победы начали серию 1-го раунда против « » – 109:97, 1-0. Харден набрал 28 очков, 2 подбора, 8 передач и 2 перехвата.

«Я могу набирать очки против лучших. Я все еще могу набирать очки против лучших.

Моя роль в этой команде заключается в том, чтобы создавать товарищам возможности и облегчать им жизнь. Но если меня попросят, то могу включиться и в процесс набора очков. С учетом травмы на меня ложится большая нагрузка, сегодня я воспользовался шансом», – заявил .