В НБА определились все пары плей-офф и плей-ин
В НБА по итогам регулярного чемпионата определились все пары плей-офф и плей-ин .
Турнир плей-ин пройдет с 16 по 19 апреля. Плей-офф стартует 20 апреля.
Западная конференция
Плей-ин
«Новый Орлеан» (7-е место) – «Лейкерс» (8)
«Сакраменто» (9) – «Голден Стэйт» (10)
Первый раунд
«Оклахома» (1) – команда плей-ин
«Денвер» (2) – команда плей-ин
«Миннесота» (3) – «Финикс» (6)
«Клипперс» (4) – «Даллас» (5)
Восточная конференция
Плей-ин
«Филадельфия» (7-е место) – «Майами» (8)
«Чикаго» (9) – «Атланта» (10)
Первый раунд
«Бостон» (1) – команда плей-ин
«Нью-Йорк» (2) – команда плей-ин
«Милуоки» (3) – «Индиана» (6)
«Кливленд» (4) – «Орландо» (5).
За это будет сладкая булочка в виде Оклахомы Сити Тандер.
Правда потом надо будет выигрывать у ГСВ.
Тут только им решать.
Выиграют у Пеликанов - попадут на Денвер и отлетят.
Задумают попасть на Оклахому - могут вообще не выйти в ПО.