В НБА определились все пары плей-офф и плей-ин

В НБА по итогам регулярного чемпионата определились все пары плей-офф и плей-ин .

Турнир плей-ин пройдет с 16 по 19 апреля. Плей-офф стартует 20 апреля.

Западная конференция

Плей-ин

« » (7-е место) – « » (8)

« » (9) – « » (10)

Первый раунд

«Оклахома» (1) – команда плей-ин

«Денвер» (2) – команда плей-ин

« » (3) – «Финикс» (6)

«Клипперс» (4) – «Даллас» (5)

Восточная конференция

Плей-ин

«Филадельфия» (7-е место) – «Майами» (8)

«Чикаго» (9) – «Атланта» (10)

Первый раунд

«Бостон» (1) – команда плей-ин

«Нью-Йорк» (2) – команда плей-ин

«Милуоки» (3) – «Индиана» (6)

«Кливленд» (4) – «Орландо» (5).