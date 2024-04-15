В НБА определились все пары плей-офф и плей-ин

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В НБА по итогам регулярного чемпионата определились все пары плей-офф и плей-ин .

Турнир плей-ин пройдет с 16 по 19 апреля. Плей-офф стартует 20 апреля.

Западная конференция

Плей-ин

«Новый Орлеан» (7-е место) – «Лейкерс» (8)

«Сакраменто» (9) – «Голден Стэйт» (10)

Первый раунд

«Оклахома» (1) – команда плей-ин

«Денвер» (2) – команда плей-ин

«Миннесота» (3) – «Финикс» (6)

«Клипперс» (4) – «Даллас» (5)

Восточная конференция

Плей-ин

«Филадельфия» (7-е место) – «Майами» (8)

«Чикаго» (9) – «Атланта» (10)

Первый раунд

«Бостон» (1) – команда плей-ин

«Нью-Йорк» (2) – команда плей-ин

«Милуоки» (3) – «Индиана» (6)

«Кливленд» (4) – «Орландо» (5).

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15 комментариев
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Браво, ОКС. Чемпионы конференции в регулярке… вот так первый заход в плей офф с этим костяком и сразу на первое место. Я такого в НБА даже и не припомню
+16
-1
+15
Ответ remigaillard
Вопрос в том, будут ли Новый Орлеан и Лейкерс сливать матч, чтобы не попасть на Денвер
Бессмысленно, надо играть на победу, если слить, то во 2 мачте плей-инн может произойти все что угодно.
+13
-1
+12
Вопрос в том, будут ли Новый Орлеан и Лейкерс сливать матч, чтобы не попасть на Денвер
+7
-1
+6
Дед (это я к ЛеБрону), сливай игру с Пеликанами и забирай игру с Кингс или ГСВ.
За это будет сладкая булочка в виде Оклахомы Сити Тандер.
+2
-1
+1
Ответ олси
плей инн выглядит сильнее большинства пар плей офф . Да и интереснее .
Если ты не являешься представителем 2-х сект, то вряд ли
+3
-2
+1
Ответ remigaillard
Вопрос в том, будут ли Новый Орлеан и Лейкерс сливать матч, чтобы не попасть на Денвер
Смысл ноп сливать, они итак булочки для любого соперника на Западе. А вот лал могут призадуматься
+2
-1
+1
Ответ Light Yagami
Смысл ноп сливать, они итак булочки для любого соперника на Западе. А вот лал могут призадуматься
Бессмысленно, надо играть на победу, если слить, то во 2 мачте плей-инн может произойти все что угодно
+2
-1
+1
Ответ remigaillard
Вопрос в том, будут ли Новый Орлеан и Лейкерс сливать матч, чтобы не попасть на Денвер
И чтобы вообще не попасть в плей-офф, проиграв следующий матч внезапной смерти.
+1
0
+1
плей инн выглядит сильнее большинства пар плей офф . Да и интереснее .
+7
-7
0
Ответ Марсель Объелся
Браво, ОКС. Чемпионы конференции в регулярке… вот так первый заход в плей офф с этим костяком и сразу на первое место. Я такого в НБА даже и не припомню
Вспоминаю костяк из молодёжи - Харден, вестбрук, Дюрант
0
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Ответ JonJones
Ну приехали, ЛАЛ. Отлёт в первом же раунде от Денвера. Вот как же Дончич нагадил, не выйдя против оклы
Так им нужно то всего лишь слить Пеликанам.
Правда потом надо будет выигрывать у ГСВ.
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Ответ Столичный Чел
Дед (это я к ЛеБрону), сливай игру с Пеликанами и забирай игру с Кингс или ГСВ. За это будет сладкая булочка в виде Оклахомы Сити Тандер.
Ага, только ЛАЛ проиграли 4 изи 4 матчей Сакраменто и 3 из 4 Воинам. Не думаю, что будут спецом сливать Орлеану, поскольку в таком случае велик шанс в принципе в ПО не попасть.
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Ответ Владислав Гаркушов
Ага, только ЛАЛ проиграли 4 изи 4 матчей Сакраменто и 3 из 4 Воинам. Не думаю, что будут спецом сливать Орлеану, поскольку в таком случае велик шанс в принципе в ПО не попасть.
Полностью согласен.
Тут только им решать.
Выиграют у Пеликанов - попадут на Денвер и отлетят.
Задумают попасть на Оклахому - могут вообще не выйти в ПО.
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