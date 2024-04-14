НБА. «Оклахома» сыграет с «Далласом», «Миннесота» примет «Финикс» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

В финальный день регулярного чемпионата НБА пройдут пятнадцать матчей.

«Оклахома», претендующая на первое итоговое место в Западной конференции, сыграет с «Далласом». «Милуоки» встретится с «Орландо». «Миннесота» примет «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Вашингтон
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Индиана – Атланта
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Филадельфия – Бруклин
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Орландо – Милуоки
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Кливленд – Шарлотт
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Чикаго
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Майами – Торонто
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Детройт
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Мемфис – Денвер
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «FedExForum»
Онлайн матча

Сакраменто – Портленд
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Клипперс – Хьюстон
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Даллас
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «Paycom Center»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Лейкерс
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Миннесота – Финикс
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «Target Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Юта
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев
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Традиционно о противостоянии Восток-Запад (без грядущего матча Сан-Антонио против Детройта, который общую картину уже никак не изменит).

Напомню сначала вкратце о статистике последних сезонов. В 2020/21 команды Восточной конференции выиграли лишь 46.2% матчей против команд Запада; в 2021/22 - уже половину, 50.2%; а в предыдущем 2022/23 - так и вовсе 52.4% матчей.
Но в этом сезоне картина вновь серьёзно изменилась - Восток одержал победы лишь в 191 матче и в 260 проиграл, это 42.4%!

Лишь у 4 команд Востока положительный баланс таких побед - это Бостон 23-7, Кливленд 17-13, Чикаго 17-14 и Филадельфия 16-14.
Аутсайдеры здесь - Вашингтон с Детройтом по 4-26 (Пистонс, напомню, ещё сыграют сегодня со Спёрс).
На Западе же вся первая десятка в плюсе после игр с командами Востока! Здесь выделяются Денвер 24-6, Оклахома и Клипперс по 21-9. Финикс, Лейкерс и ГСВ имеют по 20-10; Миннесота, Даллас и Новый Орлеан - по 19-11. У Сакраменто баланс 16-14.
Аутсайдер Запада - Сан-Антонио 7-23.

Такого перекоса не было с сезона 2014/15, когда Восток выиграл у Запада лишь в 41.6% матчей.
Рекордными же сезонами в этом столетии были 2003/04 с 36.7% и 2013/14 с 36.9% побед команд Восточной конференции.
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Смотрю на время начала матчей, на плотность в турнирной таблице, на батарею запотевшего пива в холодильнике и могу только произнести тоном Карабаса Барабаса:
- Это... просто... праздник какой-то!..
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Кажется только вчера читал коммент в первый день регулярки - поздравляю всех с уходом от реальности. И вот он заключительный день... Всем кайфовать от Баскетбола!
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Ответ Столичный Чел
Западную конференцию выиграет Оклахома. Большего зашквара в НБА невозможно было придумать в принципе. Марку Дайно респект. Из этого супового набора сделать победителя Западной конференции, в которой конкуренция в разы выше чем на Востоке (у Бостона ее не было с самого начала) это достойно уважения. Остается рассуждать в состоянии ли Оклахома пройти Финикс / Лейкерс.
В этом суповом наборе уже 3 готовых участника для Мвз+ парочка потенциальных. Когда-то династия Гсв тоже были молодняком, только начинавшим всех рвать. Окс не просто выигрывают, они играют в офигенный баскетбол 🏀
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Ответ Столичный Чел
3 готовых участника МВЗ? ОК ШГА я так понял один из них и по моему он принимал участиве в МВЗ в этом сезоне. Кто два других? Холмгрен и Гидди?
Поэтому комменту понятно, что ты вообще не следишь за Окс, зато какие-то выводы делаешь. Второй лучший игрок у Окс это J-dub Джейлен Уильямс. Настоящий бист, вангую в следующем сезоне будет на Мвз
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Ответ Столичный Чел
Западную конференцию выиграет Оклахома. Большего зашквара в НБА невозможно было придумать в принципе. Марку Дайно респект. Из этого супового набора сделать победителя Западной конференции, в которой конкуренция в разы выше чем на Востоке (у Бостона ее не было с самого начала) это достойно уважения. Остается рассуждать в состоянии ли Оклахома пройти Финикс / Лейкерс.
дэйгнолт тренера года получит легчайше
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Ответ BBMSK2021
Поэтому комменту понятно, что ты вообще не следишь за Окс, зато какие-то выводы делаешь. Второй лучший игрок у Окс это J-dub Джейлен Уильямс. Настоящий бист, вангую в следующем сезоне будет на Мвз
Так ты про человека без лица?
Еще его не хватало на МВЗ.
Туда Сабониса не позвали, но позовут Уильямса?
Что за ...
Ты о чем вообще?
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
дэйгнолт тренера года получит легчайше
Да я бы лично за него голосовал.
Довести Оклахому до первого места на Западе это все равно что на Ладе Калине выиграть чемпионат Формулы 1.
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Ответ BBMSK2021
Поэтому комменту понятно, что ты вообще не следишь за Окс, зато какие-то выводы делаешь. Второй лучший игрок у Окс это J-dub Джейлен Уильямс. Настоящий бист, вангую в следующем сезоне будет на Мвз
Ты ошибаешься.
Я видел игры Оклахомы.
Поэтому собственно я и мягко говоря недоумеваю от того что вижу в таблице.
Финикс, ЛАЛ и ГСВ с Сакраменто в зоне плей ин, а Оклахома на первом месте.
"Отлично".
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