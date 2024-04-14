НБА. «Оклахома» сыграет с «Далласом», «Миннесота» примет «Финикс» и другие матчи
В финальный день регулярного чемпионата НБА пройдут пятнадцать матчей.
«Оклахома», претендующая на первое итоговое место в Западной конференции, сыграет с «Далласом». «Милуоки» встретится с «Орландо». «Миннесота» примет «Финикс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «Frost Bank Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «Target Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Напомню сначала вкратце о статистике последних сезонов. В 2020/21 команды Восточной конференции выиграли лишь 46.2% матчей против команд Запада; в 2021/22 - уже половину, 50.2%; а в предыдущем 2022/23 - так и вовсе 52.4% матчей.
Но в этом сезоне картина вновь серьёзно изменилась - Восток одержал победы лишь в 191 матче и в 260 проиграл, это 42.4%!
Лишь у 4 команд Востока положительный баланс таких побед - это Бостон 23-7, Кливленд 17-13, Чикаго 17-14 и Филадельфия 16-14.
Аутсайдеры здесь - Вашингтон с Детройтом по 4-26 (Пистонс, напомню, ещё сыграют сегодня со Спёрс).
На Западе же вся первая десятка в плюсе после игр с командами Востока! Здесь выделяются Денвер 24-6, Оклахома и Клипперс по 21-9. Финикс, Лейкерс и ГСВ имеют по 20-10; Миннесота, Даллас и Новый Орлеан - по 19-11. У Сакраменто баланс 16-14.
Аутсайдер Запада - Сан-Антонио 7-23.
Такого перекоса не было с сезона 2014/15, когда Восток выиграл у Запада лишь в 41.6% матчей.
Рекордными же сезонами в этом столетии были 2003/04 с 36.7% и 2013/14 с 36.9% побед команд Восточной конференции.
- Это... просто... праздник какой-то!..
Еще его не хватало на МВЗ.
Туда Сабониса не позвали, но позовут Уильямса?
Что за ...
Ты о чем вообще?
Довести Оклахому до первого места на Западе это все равно что на Ладе Калине выиграть чемпионат Формулы 1.
Я видел игры Оклахомы.
Поэтому собственно я и мягко говоря недоумеваю от того что вижу в таблице.
Финикс, ЛАЛ и ГСВ с Сакраменто в зоне плей ин, а Оклахома на первом месте.
"Отлично".