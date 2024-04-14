НБА. «Оклахома» сыграет с «Далласом», «Миннесота» примет «Финикс» и другие матчи

В финальный день регулярного чемпионата НБА пройдут пятнадцать матчей.

«Оклахома», претендующая на первое итоговое место в Западной конференции, сыграет с « ». « » встретится с « ». « » примет « ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.