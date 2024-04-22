Джейсон Тейтум о падении после жесткого фола Калеба Мартина: «Это плей-офф, такая хрень будет случаться»

Джейсон Тейтум отреагировал на фол Калеба Мартина, приведший к жесткому падению.

«Это плей-офф, много физической борьбы в матче против команды, которая любит физическую борьбу. Такая хрень будет случаться.

Подозреваю, что это не последний случай в этой серии, когда меня вот так ударят», – считает форвард «Селтикс»

« » победил « » в 1-м матче серии (114:941, 1-0), впервые в карьере оформил трипл-дабл в плей-офф.