Джейсон Тейтум о падении после жесткого фола Калеба Мартина: «Это плей-офф, такая хрень будет случаться»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Калеб Мартин Баскетбол

Джейсон Тейтум отреагировал на фол Калеба Мартина, приведший к жесткому падению.

«Это плей-офф, много физической борьбы в матче против команды, которая любит физическую борьбу. Такая хрень будет случаться.

Подозреваю, что это не последний случай в этой серии, когда меня вот так ударят», – считает форвард «Селтикс»

«Бостон» победил «Майами» в 1-м матче серии (114:941, 1-0), Тейтум впервые в карьере оформил трипл-дабл в плей-офф.

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