Дрэймонд Грин о награде MVP финала Востока: «Я бы проголосовал за Калеба Мартина»

Теги Бостон Голден Стэйт Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Дрэймонд Грин Калеб Мартин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что форвард «Майами» Калеб Мартин заслуживал награды MVP финальной серии Восточной конференции.

«Джимми Батлер завершил 7-й матч с показателями 28-6-7, он сыграл намного лучше, чем в предыдущих трех матчах, и Джимми — их лидер. Мы знаем это. Я не умаляю достоинства Джимми. Поздравляем его с наградой.

Но если бы у меня было право голоса, я бы лично проголосовал за Калеба Мартина. По-моему, он был чрезвычайно стабилен по всем параметрам. Я считаю, что он был очень хорош», – сказал Грин.

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

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9 комментариев

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xamer 9
Вариант, конечно. Но Джимми все таки большее влияние оказал на результат, как в атаке, так и в защите. Да и средние цифры покруче будут.
При этом, даже если бы награду дали Мартину - Джимбо не расстроился. «Ему плевать»
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5litrovich
Ответ Дмитрий Чирко
Батлер классно провел только первые 3 матча, в остальных он был в диапазоне от "плохо" до "нормально". Я бы тоже за Мартина проголосовал - он был стабильнее, как ни странно.
И они эти 3 матча выиграли. Т.е. Джимми ключевой игрок в 3 из 4 победных матчах (да и в 4 тоже, что уж). Что это как не мвп серии?:)
+5
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Рустам Гарипов
Ответ Consistency
Камон, достаточно, что МВП Финала Запада дали ролевику вместо главного тащилы, а Батлер для этой команды даже намного больше, чем Мюррей для Денвера.
хаха
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Дмитрий Чирко
Батлер классно провел только первые 3 матча, в остальных он был в диапазоне от "плохо" до "нормально". Я бы тоже за Мартина проголосовал - он был стабильнее, как ни странно.
+1
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I Luv It
Ответ Consistency
Камон, достаточно, что МВП Финала Запада дали ролевику вместо главного тащилы, а Батлер для этой команды даже намного больше, чем Мюррей для Денвера.
Так Йокичу же дали МВП финала запада)
+1
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xamer 9
Ответ Курье Хамес
ага, в защите особенно такое влияние оказывал. сразу видно матчи вы не особо смотрели
Прежде, чем делать выводы «смотрел/ не смотрел» вы могли бы привести аргументы по отсутствию защиты Баттлера в серии с Бостоном. Жду
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Стопы Зайона
Ответ xamer 9
Прежде, чем делать выводы «смотрел/ не смотрел» вы могли бы привести аргументы по отсутствию защиты Баттлера в серии с Бостоном. Жду
Какие у него аргументы ? Дядя матчи по хайлайтам на ютубе смотрит.
И у которого персонально горит от Джимбо, судя по его истории комментариев ))
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