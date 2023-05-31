Дрэймонд Грин о награде MVP финала Востока: «Я бы проголосовал за Калеба Мартина»

Форвард « » считает, что форвард « » Калеб Мартин заслуживал награды MVP финальной серии Восточной конференции.

« завершил 7-й матч с показателями 28-6-7, он сыграл намного лучше, чем в предыдущих трех матчах, и Джимми — их лидер. Мы знаем это. Я не умаляю достоинства Джимми. Поздравляем его с наградой.

Но если бы у меня было право голоса, я бы лично проголосовал за . По-моему, он был чрезвычайно стабилен по всем параметрам. Я считаю, что он был очень хорош», – сказал Грин.

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole