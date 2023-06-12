Калеб Мартин – о 5-м матче в Денвере: «Мы уже побеждали в такой же ситуации в Бостоне. Это дает нам уверенность»
Форвард «Майами» Калеб Мартин рассказал о том, что победа в выездном седьмом матче серии с «Бостоном» придает команде уверенности перед пятой игрой финала против «Наггетс» (1-3) в Денвере.
«Это дает нам уверенность. Это случилось совсем недавно. Мы, конечно, хотели завершить серию в четырех матчах, но нам в итоге пришлось приехать во враждебно настроенный Бостон и найти способ победить. То, как мы это сделали, дает нам уверенность.
Нам уже удавалось подобное. Сейчас такая же ситуация, для нас прямо сейчас есть только одна игра, пятая», – сказал Мартин.
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