Форвард «Майами» рассказал о том, что победа в выездном седьмом матче серии с « » придает команде уверенности перед пятой игрой финала против «Наггетс» (1-3) в .

«Это дает нам уверенность. Это случилось совсем недавно. Мы, конечно, хотели завершить серию в четырех матчах, но нам в итоге пришлось приехать во враждебно настроенный Бостон и найти способ победить. То, как мы это сделали, дает нам уверенность.

Нам уже удавалось подобное. Сейчас такая же ситуация, для нас прямо сейчас есть только одна игра, пятая», – сказал Мартин.

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