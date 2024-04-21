Калеб Мартин жестко сфолил на Джейсоне Тейтуме за минуту до конца матча

Джейсон Тейтум жестко упал на паркет после грубого фола Калеба Мартина.

Инцидент случился за минуту до конца 1-го матча серии плей-офф между « » и « » (114:94). Во время борьбы за подбор Мартин сбил с ног , после чего тот жестко упал на спину.

Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт обвинил «Хит» в попытке нанести травму лидеру «Селтикс».

«Эрик Споэльстра взял тайм-аут за 1:30 до конца при отставании в 16 очков, и через 30 секунд произошел этот момент. Мне кажется это подозрительным», – сказал Скалабрини.

Джейлен Браун заступился за партнера по команде и оттолкнул , который протянул руку лежавшему на паркете Тейтуму. В результате стычки Браун и Мартин получили технические фолы.