Калеб Мартин жестко сфолил на Джейсоне Тейтуме за минуту до конца матча
Джейсон Тейтум жестко упал на паркет после грубого фола Калеба Мартина.
Инцидент случился за минуту до конца 1-го матча серии плей-офф между «Бостоном» и «Майами» (114:94). Во время борьбы за подбор Мартин сбил с ног Тейтума, после чего тот жестко упал на спину.
Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт Брайан Скалабрини обвинил «Хит» в попытке нанести травму лидеру «Селтикс».
«Эрик Споэльстра взял тайм-аут за 1:30 до конца при отставании в 16 очков, и через 30 секунд произошел этот момент. Мне кажется это подозрительным», – сказал Скалабрини.
Джейлен Браун заступился за партнера по команде и оттолкнул Мартина, который протянул руку лежавшему на паркете Тейтуму. В результате стычки Браун и Мартин получили технические фолы.
первая игра плей-офф, выпусти Михайлюка, Кета и других, чтобы пороха понюхали, уверенность была, еще пригодятся. Например, Макбрайд решил вчера исход матча выйдя со скамейки (Нью-Йорк -Филадельфия)
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