Калеб Мартин жестко сфолил на Джейсоне Тейтуме за минуту до конца матча

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Джейсон Тейтум жестко упал на паркет после грубого фола Калеба Мартина.

Инцидент случился за минуту до конца 1-го матча серии плей-офф между «Бостоном» и «Майами» (114:94). Во время борьбы за подбор Мартин сбил с ног Тейтума, после чего тот жестко упал на спину.

Бывший игрок «Бостона», ныне эксперт Брайан Скалабрини обвинил «Хит» в попытке нанести травму лидеру «Селтикс».

«Эрик Споэльстра взял тайм-аут за 1:30 до конца при отставании в 16 очков, и через 30 секунд произошел этот момент. Мне кажется это подозрительным», – сказал Скалабрини.

Джейлен Браун заступился за партнера по команде и оттолкнул Мартина, который протянул руку лежавшему на паркете Тейтуму. В результате стычки Браун и Мартин получили технические фолы.

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9 комментариев
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16 очков разницы за минуту до конца матча на паркете вся основа, тренер у Бостона явно не дружит с головой.
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+16
Порзингис то куда лезет, он ведь травму в такой толкотне получит
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+5
Ответ shellnikolai
16 очков разницы за минуту до конца матча на паркете вся основа, тренер у Бостона явно не дружит с головой.
Тоже самое хотел написать
первая игра плей-офф, выпусти Михайлюка, Кета и других, чтобы пороха понюхали, уверенность была, еще пригодятся. Например, Макбрайд решил вчера исход матча выйдя со скамейки (Нью-Йорк -Филадельфия)
+6
-1
+5
А ведь действительно Мартина толкнул игрок Бостона, так сказать придал ускорение, я понимаю что всё равно бы выписали технарь Калебу, но в этой ситуации видно что он не специально играл по Тейтуму.
+4
0
+4
Ответ Дядя Коля 026
Мартин не прав, Тейтум проявил выдержку и хладнокровие.
Мартин не виноват, его Холидей толкнул. Посмотри в замедленном повторе
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Легкая победа, за исключением 3-4 минут в концовке.
Из-за такой безответственности Кельты и упустили гайку 2 года назад
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