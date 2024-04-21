Евгений Богачев: «С точки зрения логистики «Самара» — хорошая команда. Ехать к сопернику всего 400 км»

Евгений Богачев отметил важный плюс выхода на «Самару» в 1/4 финала плей-офф.

— В плей‑офф уже играют самые серьезные команды. И именно таким соперником и является « ». Но у нас преимущество своей площадки: два матча сейчас будут в нашем зале. И еще один плюс — ехать к сопернику недалеко, всего 400 км. Другим командам придется играть в Красноярске: после такого перелета ребята сильно устают, и разница в часовых поясах очень ощутима. Так что с точки зрения логистики «Самара» — хорошая команда.

В четвертьфинале серия до трех побед. Сейчас в сериях очень важно, чтобы была хорошая скамейка. Нужно, чтобы был полный состав из приличных игроков.

— Сейчас в УНИКСе в этом отношении все нормально?

— Нормально. Идеально ни у одной команды не бывает. Бывает так, что сегодня нормально, а завтра — нет. Ведь травмы порой случаются не только в играх, но и на тренировках. У нас в последнее время как‑то ребята больше травмы на тренировках получали.

— Как проходит восстановление после травмы у Дмитрия Кулагина?

— Он уже тренируется индивидуально. Но надеемся, что в скором времени войдет в строй. Комолов еще лечится, и если он поможет, то только в самом конце, — сказал президент .

Кулагин получил травму в матче с «Локомотивом‑Кубанью» в начале марта.