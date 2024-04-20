«Самара» впервые вышла в плей-офф Лиги ВТБ и встретится с УНИКСом в 1/4 финала

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«Самара» в последнем матче плей-ин нанесла поражение МБА – 85:77.

«Самара», которая второй год выступает в Лиге ВТБ, впервые в истории вышла в плей-офф. Команда Дражена Анзуловича завоевала последнюю путевку в плей-офф.

По итогам плей-ин волжане получили восьмой посев и в 1/4 финала плей-офф встретятся с действующим чемпионом казанским УНИКСом

«Самаре» удалось прервать победную серию МБА. До этой встречи москвичи не проигрывали на протяжении 11 матчей подряд.

Капитан «Самары» Александр Гудумак обновил личный рекорд результативности в Лиге ВТБ, набрав 25 очков (9 из 16 с игры).

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