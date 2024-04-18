Маркос Найт: «Россия – очень хорошая страна. Люди здесь прекрасны»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Маркос Найт Баскетбол

Разыгрывающий УНИКСа Маркос Найт поделился своим мнением о России.

«В России очень холодно, но люди очень хорошие. Многие совершенно не понимают Россию, мне кажется, что это отличная страна.

Очень красивая, например, Москва и Санкт-Петербург, даже здесь, в Казани, очень красиво, тут красивый Кремль. Медиа зачастую показывают людей здесь не теми, кем они являются на самом деле. Это очень хорошая страна. Люди здесь прекрасны. Если сказать в общем — все очень хорошо», — сказал Найт.

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