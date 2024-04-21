Джоэл Эмбиид избежал серьезной травмы после данка во второй четверти матча с «Нью-Йорком»

Джоэл Эмбиид неудачно приземлился после данка в матче с «Нью-Йорком».

Центровой «Филадельфии» вколотил мяч сверху после навеса самому себе от щита за 2:47 до конца второй четверти. После приземления на левую ногу упал на паркет и некоторое время не мог подняться. Центровой прошел операцию на левом колене 6 февраля.

Эмбиид вернулся на площадку во второй половине и смог довести матч до конца. На его счету 29 очков, 8 подборов, 6 передач и 2 перехвата при 8 из 22 с игры, 2 из 8 трехочковых и 11 из 12 штрафных.

«Сиксерс» уступили «Никс» со счетом 104:111.