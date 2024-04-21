Джоэл Эмбиид избежал серьезной травмы после данка во второй четверти матча с «Нью-Йорком»

Теги травмы Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид неудачно приземлился после данка в матче с «Нью-Йорком».

Центровой «Филадельфии» вколотил мяч сверху после навеса самому себе от щита за 2:47 до конца второй четверти. После приземления на левую ногу Эмбиид упал на паркет и некоторое время не мог подняться. Центровой прошел операцию на левом колене 6 февраля.

Эмбиид вернулся на площадку во второй половине и смог довести матч до конца. На его счету 29 очков, 8 подборов, 6 передач и 2 перехвата при 8 из 22 с игры, 2 из 8 трехочковых и 11 из 12 штрафных.

«Сиксерс» уступили «Никс» со счетом 104:111.

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8 комментариев
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Ответ Данил Ильинский
Надеюсь избежит серьезной травмы. Тяжко, конечно, будет Филе. Это не помойным бруклином вату катать. Надеюсь, парни из Никс покажут чего на самом деле стоит Эмбид, чтобы все иллюзии на счет него испарились
Эмбиид и сам покажет, будет набирать 20 очков 20 бросками, с процентом под 40. А потом расскажет что был травмирован (как и всегда в общем).
+25
-5
+20
А зачем такое исполнять, вернувшись раньше времени после травмы?
+12
0
+12
Ответ Дмитрий Кутузов
Эмбиид и сам покажет, будет набирать 20 очков 20 бросками, с процентом под 40. А потом расскажет что был травмирован (как и всегда в общем).
Собственно если бы не штрафные, так и есть, в первом матче процент огненный.
+11
-1
+10
Ответ Алексей Никишин
Собственно если бы не штрафные, так и есть, в первом матче процент огненный.
Дальше только хуже будет. Он себе ногу сломать пытался, набросив себе же от щита... )
+7
-2
+5
Надеюсь избежит серьезной травмы. Тяжко, конечно, будет Филе. Это не помойным бруклином вату катать. Надеюсь, парни из Никс покажут чего на самом деле стоит Эмбид, чтобы все иллюзии на счет него испарились
+7
-5
+2
Камикадзе
+1
0
+1
после этого начал играть как "коричневая субстанция". С кучи попыток реализовал только 2 броска
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У него с глазами все в порядке? Он когда лежал и, видимо, пытался понять, что у него с ногой, он моргал правым глазом только, левый глаз какой-то неподвижный. Обратите внимание.
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