Фредерик Вейс о Джоэле Эмбииде: «Я бы забрал у него французское гражданство и запретил въезд во Францию»

Теги Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Фредерик Вейс Джоэл Эмбиид Баскетбол

Фредерик Вейс резко высказался о Джоэле Эмбииде, который выбрал сборную США.

«Я считаю этого парня настолько же отличным игроком, насколько и подлым человеком. Я ненавижу его за то, что он сделал. Думаю, он не испытывает никакого уважения к Франции, а также ко всем людям, которые просят французский паспорт и не получают его.

Под предлогом того, что он отличный спортсмен, он получил французское гражданство. Я считаю, что это возмутительно и позор. Мне плевать на его оправдания, потому что это его слова, а его слова ничего не значат.

Я бы забрал у него французское гражданство и запретил въезд во Францию. Он не будет играть на Олимпийских играх. Он прилетит в аэропорт со сборной США, а мы скажем: «Ты не имеешь права входить на территорию Франции, возвращайся к себе домой. Ты камерунец, ты американец, ты не француз, уходи», – заявил бывший центровой сборной Франции, ныне эксперт.

В июле 2022 года Франция предоставила Эмбииду гражданство как «иностранцу, натурализация которого представляет исключительный интерес». В сентябре того же года он стал гражданином США и теперь на Олимпиаде в Париже будет выступать в составе американской сборной.

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23 комментария
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Идеальным вариантом конечно было бы если он выбрал родную сборную Камеруна, которая к слову будет участвовать в олимпийской отборочной квалификации в Риге.
С Сиакамом, Колоко и Пэрисом Ли это выглядело бы более брутально и чистоплотно чем выбрать лёгкий путь с Францией или США.
+55
-2
+53
Ответ MrFrost
Ну это уже крайности, а действительно лучшим наказанием для Джоэльки будет победа французов на ОИ.
На этот случай у Эмбиида есть комплект сборной Франции. Переобуться и переодеться никогда не поздно.
+27
0
+27
Ну это уже крайности, а действительно лучшим наказанием для Джоэльки будет победа французов на ОИ.
+29
-3
+26
Ответ Don Pihot
чем известен Фредерик Вейс: https://www.youtube.com/watch?v=XMrPjl-927Q
Не важно чем он известен, тут он сказал всё по делу
+21
-5
+16
Паспорт однозначно за такой поступок нужно изъять. То что он сделал это обман миллионов людей и свинство с его стороны !!!
+19
-6
+13
Ответ Don Pihot
чем известен Фредерик Вейс: https://www.youtube.com/watch?v=XMrPjl-927Q
Тоже сразу про Картера вспомнил, когда увидел Вейса в новости.
+9
-1
+8
Из-за этого мерзавца, даже и не хочется, чтобы США взяли золото. Рекордная для Дюрэнта, первая для Стэфа и Кавая
+5
-1
+4
Ответ xamer 9
Разве можно «переобуться»? Например, по правилам ФИФА если игрок заигран даже за молодежную сборную, то ему красный свет в любую другую национальную команду.
Можно "переобуться". Причем можно быть заигранным даже за взрослую сборную, не то что молодёжную. Яркий тому пример, Эрик Гордон, который в прошлом году сыграл за Багамы, хотя ещё в 2010-м году стал чемпионом мира в составе сборной США. Есть и много других примеров. Особенно отметил бы Гавела, который мягко говоря не один год играл за Словакию, а потом умудрился сыграть за Германию на Евробаскете 2015-го года.
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+3
запретить Эмбииду есть лягушек еще можно
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Ответ vaslover
Идеальным вариантом конечно было бы если он выбрал родную сборную Камеруна, которая к слову будет участвовать в олимпийской отборочной квалификации в Риге. С Сиакамом, Колоко и Пэрисом Ли это выглядело бы более брутально и чистоплотно чем выбрать лёгкий путь с Францией или США.
Поддерживаю комментарий.
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Ответ Vladizlove
Не важно чем он известен, тут он сказал всё по делу
Сомневаюсь, что это предусмотрено законом Франции, так что не по делу он всё сказал. Хотя согласен, что было бы красиво, но вот есть такие страны, которые живут по законам, а не по понятиям. Дураки, что с них взять.
+2
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Ответ banderos
На этот случай у Эмбиида есть комплект сборной Франции. Переобуться и переодеться никогда не поздно.
Разве можно «переобуться»? Например, по правилам ФИФА если игрок заигран даже за молодежную сборную, то ему красный свет в любую другую национальную команду.
+3
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Спасибо, познавательно.

Не к вам: удивлен минусам за безобидный вопрос))
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Гражданам соединённых стран Пендосии не нужна виза во Францию.
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Сборная колонии или её метрополии?.. Выбор очевиден. Истерика не ясна.
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чего мелочиться то? Может его сразу отправить перед олимпиадой
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Ответ Сергей Пузанков
Сомневаюсь, что это предусмотрено законом Франции, так что не по делу он всё сказал. Хотя согласен, что было бы красиво, но вот есть такие страны, которые живут по законам, а не по понятиям. Дураки, что с них взять.
Предусмотрено это законом или нет – другой вопрос, но по-честному так и должны были бы поступить
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