Фредерик Вейс о Джоэле Эмбииде: «Я бы забрал у него французское гражданство и запретил въезд во Францию»

Фредерик Вейс резко высказался о Джоэле Эмбииде, который выбрал сборную США.

«Я считаю этого парня настолько же отличным игроком, насколько и подлым человеком. Я ненавижу его за то, что он сделал. Думаю, он не испытывает никакого уважения к Франции, а также ко всем людям, которые просят французский паспорт и не получают его.

Под предлогом того, что он отличный спортсмен, он получил французское гражданство. Я считаю, что это возмутительно и позор. Мне плевать на его оправдания, потому что это его слова, а его слова ничего не значат.

Я бы забрал у него французское гражданство и запретил въезд во Францию. Он не будет играть на Олимпийских играх. Он прилетит в аэропорт со сборной США, а мы скажем: «Ты не имеешь права входить на территорию Франции, возвращайся к себе домой. Ты камерунец, ты американец, ты не француз, уходи», – заявил бывший центровой сборной Франции, ныне эксперт.

В июле 2022 года Франция предоставила гражданство как «иностранцу, натурализация которого представляет исключительный интерес». В сентябре того же года он стал гражданином США и теперь на Олимпиаде в Париже будет выступать в составе американской сборной.