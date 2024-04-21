«Никс» добавили статистику арбитров матча к заметкам для журналистов перед игрой с «Сиксерс»

«Никс» ввели новый раздел в информационном блоке для медиа.

Перед игрой аккредитованные журналисты получили вместе с обычными данными статистику работы судей.

В информационном блоке были проанализированы тенденции в работе назначенных на матч арбитров. Клуб указал разницу в средних показателях и на играх «Никс». Были отмечены типы выносимых замечаний, строгость рассмотрения нарушений отдельных правил, процент пересмотра решений по результатам челленджей.