«Никс» добавили статистику арбитров матча к заметкам для журналистов перед игрой с «Сиксерс»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА судьи НБА плей-офф Баскетбол

«Никс» ввели новый раздел в информационном блоке для медиа.

Перед игрой аккредитованные журналисты получили вместе с обычными данными статистику работы судей.

В информационном блоке были проанализированы тенденции в работе назначенных на матч арбитров. Клуб указал разницу в средних показателях и на играх «Никс». Были отмечены типы выносимых замечаний, строгость рассмотрения нарушений отдельных правил, процент пересмотра решений по результатам челленджей.

 

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1 комментарий
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Нормальная такая статистика. Продвинутая.
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