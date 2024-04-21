Майлз Макбрайд поставил рекорд «Никс» по показателю плюс/минус в матче плей-офф («+37»)

Майлз Макбрайд установил рекорд в матче против «Филадельфии».

Разыгрывающий « » добился показателя «+37» в графе плюс/минус по итогам победной встречи (111:104). Это достижение является рекордным в истории франшизы в матчах плей-офф.

провел 28 минут в матче, выходя со скамейки, и набрал 21 очко, 3 подбора, 4 передачи и 1 перехват при 7 из 12 с игры, 5 из 7 из-за дуги и 2 из 2 штрафных.