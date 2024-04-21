Майлз Макбрайд поставил рекорд «Никс» по показателю плюс/минус в матче плей-офф («+37»)

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Майлз Макбрайд Баскетбол

Майлз Макбрайд установил рекорд в матче против «Филадельфии».

Разыгрывающий «Нью-Йорка» добился показателя «+37» в графе плюс/минус по итогам победной встречи (111:104). Это достижение является рекордным в истории франшизы в матчах плей-офф.

Макбрайд провел 28 минут в матче, выходя со скамейки, и набрал 21 очко, 3 подбора, 4 передачи и 1 перехват при 7 из 12 с игры, 5 из 7 из-за дуги и 2 из 2 штрафных.

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4 комментария
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Ответ laziofan
На третий сезон пошел прям мощный прогресс у парня буквально по всем показателям.
Вот что бывает, когда молча пашешь и слушаешь Тибса.
Смотришь и понимаешь, что, может, не зря состав расчищали под его запросы
+9
0
+9
Безусловный Х-фактор первого матча серии. Если подобное уже повторится во втором - котировки парня вырастут. Если так будет действовать всю серию - уже серьезная заявка о себе на всю лигу.
+7
0
+7
На третий сезон пошел прям мощный прогресс у парня буквально по всем показателям.
+6
0
+6
Я думал, вот дураки манагеры никс отдавать Айкьюя, а оказалось, что у них уже Дюс на подходе. Одной этой игрой Дюс затмил все, что до него делал Айкью в плейофсах.
+1
-1
0
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