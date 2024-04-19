Пол Рид о «Нью-Йорке»: «Самый легкий соперник. «Сиксерс» хотели на них попасть»
Пол Рид рад попаданию на «Нью-Йорк» в 1-м раунде плей-офф.
«Не то чтобы мы избегали сложностей, но да, мы хотели попасть на «Никс». Это ведь самый легкий соперник, конечно же. Но будет интересно.
Мне нравятся расклады, мы хороши готовы к противостоянию с ними. У них есть отличный игрок в задней линии, у нас тоже. А еще у нас есть Джоэл, действующий MVP.
Эмбиид – в числе самых неудержимых игроков НБА, так что соперник будет бросать против него по три игрока. Он будет задействовать всех остальных в нашей команде, уверен в этом», – заявил бигмен «Филадельфии».
Если в Филе реально так думают, то у них будут проблемы
ОГ, Харт, Макбрайд, Робинсон об этом позаботятся
За Никс!
Это обьективно самый слабый соперник для Сикстерс из всех возможных.