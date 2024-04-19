Пол Рид о «Нью-Йорке»: «Самый легкий соперник. «Сиксерс» хотели на них попасть»

Пол Рид рад попаданию на «Нью-Йорк» в 1-м раунде плей-офф.

«Не то чтобы мы избегали сложностей, но да, мы хотели попасть на «Никс». Это ведь самый легкий соперник, конечно же. Но будет интересно.

Мне нравятся расклады, мы хороши готовы к противостоянию с ними. У них есть отличный игрок в задней линии, у нас тоже. А еще у нас есть , действующий MVP.

Эмбиид – в числе самых неудержимых игроков , так что соперник будет бросать против него по три игрока. Он будет задействовать всех остальных в нашей команде, уверен в этом», – заявил бигмен «Филадельфии».