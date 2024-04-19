Пол Рид о «Нью-Йорке»: «Самый легкий соперник. «Сиксерс» хотели на них попасть»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Пол Рид Баскетбол

Пол Рид рад попаданию на «Нью-Йорк» в 1-м раунде плей-офф.

«Не то чтобы мы избегали сложностей, но да, мы хотели попасть на «Никс». Это ведь самый легкий соперник, конечно же. Но будет интересно.

Мне нравятся расклады, мы хороши готовы к противостоянию с ними. У них есть отличный игрок в задней линии, у нас тоже. А еще у нас есть Джоэл, действующий MVP.

Эмбиид – в числе самых неудержимых игроков НБА, так что соперник будет бросать против него по три игрока. Он будет задействовать всех остальных в нашей команде, уверен в этом», – заявил бигмен «Филадельфии».

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19 комментариев
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4-2 Нью Йорк пройдёт дальше
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Легким будет, если судьи будут топить за фильку и свистеть каждый проход Штрафнида
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Нет, Никс для Филадельфии точно не окажется легким соперником.
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Я хочу, чтобы Эмбиид был здоров! Чтобы съели его. А потом слушать старую песню "виноват тот парень, но не я".
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если Брансон будет в порядке никакие Эмбиды не помогут
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Очень смелое заявление
Если в Филе реально так думают, то у них будут проблемы
ОГ, Харт, Макбрайд, Робинсон об этом позаботятся
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Хотелось бы его послушать после окончания серии, когда снасти собирать будет. Лишь бы против Эмбиида разрешили защищаться, как обычно в ПО, а не как в регулярке
За Никс!
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Клянусь съесть все кабачки, которые вырастит тёща на даче, если NY пройдёт дальше
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Ответ Фёдор Молчанов
Кабачки и баклажаны отличная тема! Вот если бы ты пообещал кайенским перцем обожраться😐.
Сразу видно человека не в теме, когда все блюда на завтрак, обед и ужин из кабачков, даже чай и кофе из кабачков, и уснуть невозможно, потому что кабачки к тебе во сне приходят
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Ответ Райли Карри
Я хочу, чтобы Эмбиид был здоров! Чтобы съели его. А потом слушать старую песню "виноват тот парень, но не я".
Там ещё травмы будут виноваты и тренер недалёкий,да и судьи не свистят(а значит куплены)
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Ответ Antony78
ты, видимо, уже спорил на кабачки раньше и проиграл
Ты, видимо, невнимательно прочитал, я не предлагал спор, я взял обязательство
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Ответ Free throw
Сразу видно человека не в теме, когда все блюда на завтрак, обед и ужин из кабачков, даже чай и кофе из кабачков, и уснуть невозможно, потому что кабачки к тебе во сне приходят
ты, видимо, уже спорил на кабачки раньше и проиграл
0
0
0
Ответ Free throw
Клянусь съесть все кабачки, которые вырастит тёща на даче, если NY пройдёт дальше
Кабачки и баклажаны отличная тема! Вот если бы ты пообещал кайенским перцем обожраться😐.
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Ответ Chistian Jadson
Нет, Никс для Филадельфии точно не окажется легким соперником.
А кто легче? Они даже если бы заняли 6 место в результате, попали бы на Милуоки, который слабее только без Яниса. Про 8 место и Бостон я вообще промолчу.

Это обьективно самый слабый соперник для Сикстерс из всех возможных.
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Надеюсь, новый американец будет играть так же, как и в последних играх. Отлетите тогда на изи.
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В плей-офф понятие «самый слабый соперник» искажается, в прошлом году Майами который в регулярке занял 7е место дошел до финала
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Было уже, но для закрепления пойдёт
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