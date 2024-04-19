Дрэймонд Грин о серии с «Никс»: «Ставлю на «Филадельфию», некому держать Джоэла Эмбиида»

Теги Майами Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Дрэймонд Грин низко оценивает перспективы «Нью-Йорка» в плей-офф.

«Нью-Йорк» гораздо проще пройти, чем «Бостон». По моим прикидками, «Филадельфия» справится с ними. Кто остановит Джоэла Эмбиида? Эмбиид доминировал в концовке матча с «Майами». А мы знаем, что «Хит», скорее всего, тоже справились бы с «Никс».

Но это уже не имеет значения. «Сиксерс» займутся «Нью-Йорком». И я ставлю на них, без сомнений. Потому что некому держать Эмбиида», – заявил форвард Голден Стэйт.

«Нью-Йорк» и «Филадельфия» сыграют в первом раунде плей-офф. Сезонная серия команд закончилась со счетом 3-1 в пользу «Никс».

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13 комментариев
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Ой этот вылетел, ща не заткнется со своим подкастом
+36
-2
+34
Никс в 6
+17
-1
+16
А кто в Севенти сиксерс, сможет сдержать Брансона, об этом Дрэй не подумал почему-то.
+16
-1
+15
Что-то Никс совершенно недооценивают. Не сказал бы что это команда выскочка, которая за счёт дикого везения попала в плей-офф. Да, минусы у них есть, однако Никс так просто не сдастся.
+12
-2
+10
Ответ Турбомарсоход
Что-то Никс совершенно недооценивают. Не сказал бы что это команда выскочка, которая за счёт дикого везения попала в плей-офф. Да, минусы у них есть, однако Никс так просто не сдастся.
я бы не сказал, что они "попали" в плей-офф, они нормльно так вышли со 2 места.
+5
0
+5
Ответ Вадим flanec
А кто в Севенти сиксерс, сможет сдержать Брансона, об этом Дрэй не подумал почему-то.
Мелтон хороший персональщик так то из "малышей", из более крупных, кто может заняться Брансоном - Убре достаточно шустрый и как защитник неплох
+5
-1
+4
Ответ Фёдор Молчанов
А курри есть кому сдержать?
Яри Курри слишком крут, конечно нет
+4
0
+4
У Брансона другое мнение....)))
+3
-1
+2
Ответ Вадим flanec
А кто в Севенти сиксерс, сможет сдержать Брансона, об этом Дрэй не подумал почему-то.
Главное - наболтать кучу всего, потому как о нём уже все забыли. Он в отпуске
+3
-1
+2
Ставлю на Джон Джонса против ослика Грина
+2
-1
+1
Как минимум, у "Никс" есть два полноценных центровых. Сложно сказать, как они будут сдерживать Эмбиида, ну так это про любую команду в лиге сложно сказать. Но нельзя говорить, что некому сдержать Эмбиида. Два неплохих защитных центровых - вполне рабочий вариант.
+1
0
+1
А курри есть кому сдержать?
+1
-1
0
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