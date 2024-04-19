Дрэймонд Грин о серии с «Никс»: «Ставлю на «Филадельфию», некому держать Джоэла Эмбиида»

Дрэймонд Грин низко оценивает перспективы «Нью-Йорка» в плей-офф.

«Нью-Йорк» гораздо проще пройти, чем «Бостон». По моим прикидками, «Филадельфия» справится с ними. Кто остановит ? Эмбиид доминировал в концовке матча с « ». А мы знаем, что «Хит», скорее всего, тоже справились бы с «Никс».

Но это уже не имеет значения. «Сиксерс» займутся « ». И я ставлю на них, без сомнений. Потому что некому держать Эмбиида», – заявил форвард Голден Стэйт.

«Нью-Йорк» и « » сыграют в первом раунде плей-офф. Сезонная серия команд закончилась со счетом 3-1 в пользу «Никс».