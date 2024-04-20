Келли Убре отреагировал на выпад со стороны Джимми Батлера
Келли Убре ответил Джимми Батлеру.
Звездный форвард «Хит» получил травму правого колена в первой четверти матча плей-ин «Филадельфия» – «Майами» в среду, когда Убре попался на его обманное движение и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота.
При приземлении игрок «76-х» задел ногу лидера флоридцев.
Батлер в социальных сетях пометил Убре и написал «Мы можем постоять за себя».
Келли в ответ выложил известное видео с заспанным рэпером 50 Cent, который отвечает на выпад боксера Флойда Мэйвезера.
«Посыпаюсь я тут, смотрю в компьютер, а там говорят, типа, Флойд сказал следующее: «Да пошел этот T.I., да пошел этот Нелли, да пошел этот Полтинник». Я такой: «А меня то за что?» – произносит 50 Cent.