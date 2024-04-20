Келли Убре отреагировал на выпад со стороны Джимми Батлера

Теги Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Джимми Батлер соцсети Келли Убре Баскетбол

Келли Убре ответил Джимми Батлеру.

Звездный форвард «Хит» получил травму правого колена в первой четверти матча плей-ин «Филадельфия» – «Майами» в среду, когда Убре попался на его обманное движение и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота.

При приземлении игрок «76-х» задел ногу лидера флоридцев. 

Батлер в социальных сетях пометил Убре и написал «Мы можем постоять за себя».

Келли в ответ выложил известное видео с заспанным рэпером 50 Cent, который отвечает на выпад боксера Флойда Мэйвезера.

«Посыпаюсь я тут, смотрю в компьютер, а там говорят, типа, Флойд сказал следующее: «Да пошел этот T.I., да пошел этот Нелли, да пошел этот Полтинник». Я такой: «А меня то за что?» – произносит 50 Cent.

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