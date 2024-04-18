Джимми Батлер выбыл на несколько недель из-за травмы и пропустит матч за выход в плей-офф

Теги травмы Чикаго Майами Филадельфия НБА НБА плей-офф Джимми Батлер НБА плей-ин Баскетбол

Ожидается, что Джимми Батлер пропустит несколько недель.

Лидер «Майами» получил травму внутренней боковой связки правого колена в первой четверти матча плей-ин против «Филадельфии».

Батлер сумел доиграть матч до конца, но набрал всего два очка в последней четверти и закончил встречу с показателями в 19 очков, 4 подбора, 5 передач и 5 перехватов.

«Майами» проиграл со счетом 104:105, теперь команде предстоит решающий матч с «Чикаго» за выход в плей-офф. Победитель встречи получит 8-й номер посева и сыграет с «Бостоном» в первом раунде плей-офф.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Печаль
Конец сезона для Майами, даже если вдруг выйдут в по
+6
0
+6
Мда. Весь сезон ждешь плей-офф Джимбо, а он перед ПО ломается...
+2
0
+2
Законопослушный гражданин
+2
-1
+1
Большая потеря для Майами, очень жаль
+1
0
+1
Посмотрим, что придумает Спо. Но велика вероятность, что в мае проблем со сном не будет ((
+1
0
+1
гг
0
0
0
Если по честноку, то у Майами не было шансов взять титул в этом сезоне, по этому, Джимми, лучше отдыхай и восстонавливайся, будешь радовать нас в следующем чемпе
0
0
0
Шанс для Чикаго
0
0
0
Культура Хит 🔥🔥🔥💪
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий