Джимми Батлер выбыл на несколько недель из-за травмы и пропустит матч за выход в плей-офф

Ожидается, что Джимми Батлер пропустит несколько недель.

Лидер «Майами» получил травму внутренней боковой связки правого колена в первой четверти матча плей-ин против «Филадельфии».

Батлер сумел доиграть матч до конца, но набрал всего два очка в последней четверти и закончил встречу с показателями в 19 очков, 4 подбора, 5 передач и 5 перехватов.

«Майами» проиграл со счетом 104:105, теперь команде предстоит решающий матч с «Чикаго» за выход в плей-офф. Победитель встречи получит 8-й номер посева и сыграет с «Бостоном» в первом раунде плей-офф.