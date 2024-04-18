Джимми Батлер получил травму в первой четверти матча с «Филадельфией», но доиграл до конца встречи

Форвард «Хит» Джимми Батлер получил травму правого колена.

В первой четверти матча « » – «Майами» форвард «Сиксерс» попался на обманное движение и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота, но при приземлении задел ногу звездного игрока «Хит». Батлер оказался на паркете и долго не мог подняться, держась за колено. Игрок сумел доиграть матч до конца, но набрал всего два очка в последней четверти и закончил встречу с показателями в 19 очков, 4 подбора, 5 передач и 5 перехватов.

Форвард « » заявил, что пройдет МРТ в четверг.

«Жаль, что я ничем не смог помочь команде, что чертовски плохо, с учетом важности игры и всего остального.

Надеюсь, что я в порядке. Что проснусь завтра и смогу нормально передвигаться. Пока что я в этом не уверен», – рассказал Батлер после матча.

«Майами» уступил «Филадельфии» со счетом 104:105 и вынужден будет побороться с « » за последнюю путевку в плей-офф.