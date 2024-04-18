Джимми Батлер получил травму в первой четверти матча с «Филадельфией», но доиграл до конца встречи
Форвард «Хит» Джимми Батлер получил травму правого колена.
В первой четверти матча «Филадельфия» – «Майами» форвард «Сиксерс» Келли Убре попался на обманное движение Батлера и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота, но при приземлении задел ногу звездного игрока «Хит». Батлер оказался на паркете и долго не мог подняться, держась за колено. Игрок сумел доиграть матч до конца, но набрал всего два очка в последней четверти и закончил встречу с показателями в 19 очков, 4 подбора, 5 передач и 5 перехватов.
Форвард «Майами» заявил, что пройдет МРТ в четверг.
«Жаль, что я ничем не смог помочь команде, что чертовски плохо, с учетом важности игры и всего остального.
Надеюсь, что я в порядке. Что проснусь завтра и смогу нормально передвигаться. Пока что я в этом не уверен», – рассказал Батлер после матча.
«Майами» уступил «Филадельфии» со счетом 104:105 и вынужден будет побороться с «Чикаго» за последнюю путевку в плей-офф.
Ну а для Майами это должно стать уроком: если бы не сливали столько матчей по ходу сезона, которые спокойно должны были забирать, то не пришлось бы эти лишние две игры проводить
Кстати, а почему "Из" Спортс, а не "Со". Ты заходишь "На" сайт или "В"? Просто интересуюсь.
А вот когда кто-то ломает их чуваков - то он сразу идиот, без мозгов, координации итд.