Джимми Батлер получил травму в первой четверти матча с «Филадельфией», но доиграл до конца встречи

Теги травмы Чикаго Майами Филадельфия НБА Баскетбол - видео Джимми Батлер Келли Убре НБА плей-ин Баскетбол

Форвард «Хит» Джимми Батлер получил травму правого колена.

В первой четверти матча «Филадельфия» – «Майами» форвард «Сиксерс» Келли Убре попался на обманное движение Батлера и преждевременно выпрыгнул в попытке блок-шота, но при приземлении задел ногу звездного игрока «Хит». Батлер оказался на паркете и долго не мог подняться, держась за колено. Игрок сумел доиграть матч до конца, но набрал всего два очка в последней четверти и закончил встречу с показателями в 19 очков, 4 подбора, 5 передач и 5 перехватов.

Форвард «Майами» заявил, что пройдет МРТ в четверг.

«Жаль, что я ничем не смог помочь команде, что чертовски плохо, с учетом важности игры и всего остального.

Надеюсь, что я в порядке. Что проснусь завтра и смогу нормально передвигаться. Пока что я в этом не уверен», – рассказал Батлер после матча.

«Майами» уступил «Филадельфии» со счетом 104:105 и вынужден будет побороться с «Чикаго» за последнюю путевку в плей-офф.

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19 комментариев
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Вот так, ждёшь весь сезон ПО, чтоб смотреть как будет выжигать Джимми, а тут херакс и травма:(
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Здоровья, Джимбо!💪
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Убре, конечно, дурачок. Но сделал это явно не специально. Джимбо - здоровья!
Ну а для Майами это должно стать уроком: если бы не сливали столько матчей по ходу сезона, которые спокойно должны были забирать, то не пришлось бы эти лишние две игры проводить
+12
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+7
Убре тут не виноват, если поднимаешь в воздух игрока и подсаживаешься под него - неизбежно прилетит сверху. Тут бухнулся на ногу, но вроде не акцентированно и ничего страшного я тут не увидел. Тем более доиграл до конца, я думаю, Джимми будет в порядке.
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+7
Ответ ST-L
ну уж поумнее некоторых комментаторов из спортс
Возможно. Тесты на уровень IQ ни ему, ни комментаторам я не проводил. Но в данном эпизоде он сыграл, как не очень умный человек, а в быту вполне может быть интеллектуалом)
Кстати, а почему "Из" Спортс, а не "Со". Ты заходишь "На" сайт или "В"? Просто интересуюсь.
+7
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+6
как он говорил недавно ? - "Майами не ищет легких путей" - теперь этот путь становится крайне наисложнейшим - 1 матч до рыбалки
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+2
Ответ mq64jdq24n
Комментарий скрыт
Заза просто неуклюжий
+3
-1
+2
Ответ Валерий Королёв
Возможно. Тесты на уровень IQ ни ему, ни комментаторам я не проводил. Но в данном эпизоде он сыграл, как не очень умный человек, а в быту вполне может быть интеллектуалом) Кстати, а почему "Из" Спортс, а не "Со". Ты заходишь "На" сайт или "В"? Просто интересуюсь.
А как вы определили умственные способности Убре, при попытке заблокировать фейк-бросок? У вас какая-то своя методика измерения? Просто интересуюсь.
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Ага, пока маямские Хакесы-хренакексы или Бамы-костоломы постоянно ломают игроков других команд - это умная жесткая защита, самоотдача, хит-калчер и все такое.
А вот когда кто-то ломает их чуваков - то он сразу идиот, без мозгов, координации итд.
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Ответ PawPawPaw
А как вы определили умственные способности Убре, при попытке заблокировать фейк-бросок? У вас какая-то своя методика измерения? Просто интересуюсь.
Не сама попытка, а вот это курицеобразное махание конечностями смутило меня. Признаться, такого мне ещё не доводилось видеть. Попался на фейк - лети дальше, не надо пытаться победить инерцию и приземляться в ноги игрока, который оказался умнее
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Ответ zippa
Убре тут не виноват, если поднимаешь в воздух игрока и подсаживаешься под него - неизбежно прилетит сверху. Тут бухнулся на ногу, но вроде не акцентированно и ничего страшного я тут не увидел. Тем более доиграл до конца, я думаю, Джимми будет в порядке.
Некоторые комментаторы уже успели измерить интеллект Убре, за попытку заблокировать данный бросок) Абсолютно точно вины Убре, в этом игровом моменте нет
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